Genoa, per 777 Partners è l’anno zero dopo la “rincorsa” Serie B

“Una squadra da Champions, come l’Atalanta”. Le parole pronunciate da Arciniegas e Wander della 777 Partners nelle settimane successive all’acquisizione del Genoa nel 2021 sono state offuscate dalla necessità impellente di rimediare alla retrocessione con una rapida promozione. Così è stato: “Only one year”.

Meno 1 e più 1 dà zero. Ecco quindi che la stagione alle porte, la prima dall’inizio in Serie A con la nuova proprietà, è il punto di partenza per testare le ambizioni del club del presidente Zangrillo e per verificare che le priorità del fondo americano non siano cambiate. Nel frattempo, sono entrate nell’orbita americana, tra le altre, anche lo Standard Liegi, il Vasco da Gama e l’Herta Berlino. Tre club importanti.

Mantenere gli intenti iniziali significa fare fin da subito un mercato importante. La base costruita con Gilardino è buona, ma la Serie A è un altro paio di maniche. Pretendere da subito la parte sinistra della classifica è troppo, ma un’annata senza patemi dovrebbe essere nelle corde del gruppo americano, ricalcando il percorso del Monza.

Il possibile inserimento di Piatek è da una parte suggestivo, visto che è un attaccante di categoria, ma porta anche qualche incognita. Nell’ultima stagione ha segnato appena 4 reti nella Salernitana. Certo, il fatto di essere di casa ovvero dell’Herta Berlino rende l’operazione più semplice di altre.

In dirittura d’arrivo il difensore spagnolo Aaron Martin, da due stagioni tra le fila del Mainz. Un profilo interessante, classe 1997, che ha fatto parte della nazionale spagnola fino alla categoria Under 21. Ha spaccato i tifosi l’interesse per l’ex Sampdoria e Roma Gonzalo Villar. Non per la militanza con i “cugini”, ma per le prestazioni opache delle ultime stagioni. C’è da dire che i contesti non erano i migliori per esprimersi: in rotta con Mourinho e poi in una squadra blucerchiata allo sbando.

Il calciomercato sta quindi per entrare nel vivo. La piazza si attende un campionato tranquillo per poi alzare la barra degli obiettivi nel biennio seguente.