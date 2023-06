Genoa, coi ritorni dai prestiti rosa ancor più da sfoltire

Genova. I dirigenti del Genoa avranno il loro bel daffare durante i due mesi di calciomercato estivo. Dal primo luglio al 31 agosto dovranno non solo garantire al Grifone una rosa di livello per affrontare il campionato di Serie A, ma anche sfoltire il grande numero di giocatori con gli ultimi rientri dai prestiti.

Il reparto offensivo, che va arricchito con almeno due elementi di livello, al momento vede ben sette punte nel carniere rossoblù: Yeboah, Puscas, Favilli, Coda, Ekuban, Yalcin, Buksa, Petrelli.

Per quanto riguarda Yeboah, l’Augsburg non ha riscattato il giocatore, occorrerà dunque provare una nuova sistemazione, mentre Favilli sarebbe richiesto dal Palermo. Rimane l’incognita Coda, dato inizialmente per confermato, ma con il Modena che continua a farsi sotto. Nel caso potrebbe essere Puskas a rimanere a Genova.

A centrocampo, dopo le recenti conferme di Badelj e Strootman, resta da vedere cosa fare di Parigini, rientrato dal Como, di Cassata e Melegoni, anche loro tornati da Ternana e Standard Liegi, mentre per Galdames potrebbe profilarsi una nuova stagione a Cremona (lui aveva espresso la volontà di restare).

Sempre dalla Cremonese è rientrato Vàsquez, che difficilmente avrebbe spazio nella difesa di Gilardino. Di sicuro partirà Czyborra. Anche Biraschi è rientrato nei ranghi rossoblù dopo una buona esperienza in Turchia, ma bisognerà capire se per il terzino destro (che scade tra un anno) potrebbe far parte comunque della rosa.

La questione prestiti diventa ancora più complessa da gestire con le nuove regole Fifa: dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024 il tetto di prestiti può essere solo di sette calciatori. Addirittura dal 1° luglio 2024 si applicherà la stessa configurazione ma limitata a un massimo di sei professionisti. L’obiettivo è promuovere lo sviluppo di giovani giocatori, promuovere l’equilibrio competitivo e prevenire l’accaparramento dei giocatori.

Tali restrizioni non riguardano i calciatori con età pari o inferiore ai 21 anni cresciuti presso il club in questione. Infine, la Fifa ha deciso che una squadra potrà prestare al massimo 3 giocatori a una determinata società e, al contempo, può ingaggiare al massimo 3 giocatori in prestito da una determinata società.