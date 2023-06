Genoa, arriva la firma di Gilardino: “Non vedo l’ora di ripartire”

Genova. Alberto Gilardino si affida ai canali social del Genoa per annunciare il suo rinnovo da tecnico dei rossoblù. “Cari Genoani, non vedo l’ora di ripartire. A prestissimo…Forza Genoa!”, questo il messaggio, sotto forma di video, firmato dall’allenatore che ha riportato la squadra in Serie A.

Una notizia, quella del rinnovo, che non desta sorprese, l’accordo era già stato raggiunto giorni fa, ma mancava ancora la firma che è arrivata oggi.

Lo stipendio del campione del mondo sarà di 500mila euro, che potranno diventare 800mila in base al piazzamento della squadra la prossima stagione (l’obiettivo della società è raggiungere il prima possibile la salvezza). Sempre dai risultati dipenderà anche la possibilità di un prolungamento fino al 2025.