Genoa, a luglio il ritiro estivo in Val di Fassa: ecco il programma e dove alloggerà la squadra

Genova. Manca poco meno di un mese al ritiro del Genoa che, dopo diversi anni, tornerà a svolgersi in Italia, precisamente in Val di Fassa, località non nuova per il Grifone che qui è già stato ospitato negli anni Novanta.

La preparazione della squadra di Gilardino per il prossimo campionato di Serie A si svolgerà dal 10 al 23 luglio a Moena, nel centro sportivo Carlo Benatti, all’ingresso della cittadina. Staff e giocatori alloggeranno al Wellness Hotel Dolomia di Soraga.

In queste due settimane tre le amichevoli in programma: la prima il 15 luglio con Monti Pallidi, poi il 18 luglio contro Swarovski Tirol ed infine il 22 luglio con il Venezia, appuntamento quest’ultimo però ancora da confermare.

Il 20 luglio, tre giorni prima della fine del ritiro, verrà poi presentata la squadra con un evento che coinvolgerà i cittadini della zona e i tifosi che si recheranno in Trentino per supportare la squadra. A loro saranno dedicate anche agevolazioni e diverse iniziative.