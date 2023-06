Gavette, rimossa la vecchia centralina in disuso: liberato uno stallo di sosta

Genova. E’ stata rimossa in questi giorni dai tecnici di Città Metropolitana la centralina per il monitoraggio dell’aria da tempo in disuso rimasta abbandonata da anni nel piazzale del parcheggio sotto il ponte autostradale alle Gavette.

L’intervento è stato richiesto e seguito personalmente dall’assessore alle manutenzioni del Municipio IV Media Valbisagno Vincenzo Apicella: “Un intervento che anche in questo caso era atteso da anni – commenta – una pratica non banale che mi ha visto impegnato in queste settimane. Un risultato che migliora la qualità della vita degli abitanti della zona”.

Con questa rimozione, quindi, il piazzale del parcheggio riacquista un posto auto e spazio anche per le due ruote: “Un piccolo sollievo per i residenti – conclude Apicella – che in questi mesi devono convivere con i disagi portati dal cantiere di manutenzione del viadotto autostradale. Un cantiere importante e inevitabile, ma che comporta qualche disagio per gli abitanti”.