Genova. Altre due vetrine in frantumi in centro storico a colpi di tombino a pochi giorni dall‘episodio che si è verificato alla Maddalena, in cui è stato colpito e derubato il negozio Mielaus di Andrea Piccardo.

Questa volta è stata presa di mira piazza delle Erbe, a un passo da piazza Matteotti. Nella notte tra martedì e mercoledì intorno alle 3, è stata sfasciata con un tombino la vetrina d’ingresso del locale Alla Vecchia Genova – Le focacce farcite da cui è stato rubato il registratore di cassa contenente 200 euro, ritrovato poi dai poliziotti in via dei Giustiniani.

La notte seguente, tra mercoledì 7 e giovedì 8 intorno alle 4, invece la stessa sorte è toccata a una pizzeria-hamburgeria a pochi metri di distanza. Qui invece è stato rubato solamente un televisore, come racconta il titolare Gianni Maccà.

In entrambi i casi sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato, del Commissariato Centro, e la Scientifica per tutti i rilievi del caso.

Un altro furto ancora, nella notte, intorno alle 5, si è verificato in un locale di via Oberdan, a Nervi, in cui è stato divelto il cancello di ingresso, forzato la serratura per entrare e rubare oltre 5mila euro in cassa.