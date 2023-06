Forti di Genova, a luglio al via i lavori al Belvedere e a novembre al Tenaglie

Genova. Inizieranno in gran parte in autunno i lavori di riqualificazione di alcuni dei forti genovesi. Lo ha affermato l’assessore all’Urbanistica del Comune di Genova Mario Mascia rispondendo a un’interrogazione del consigliere di maggioranza Lorenzo Pasi (Genova Domani).

In particolare, nell’ambito dei 70 milioni che il Mibact ha destinato al sistema del parco delle mura, e in parte ricavati da fondi europei tra cui il Pnrr, circa 3,5 milioni andranno al forte Tenaglie, tra Granarolo e Sampierdarena, 5,5 milioni per forte Belvedere, sopra Sampierdarena e 7,5 milioni per forte Begato, destinato a diventare il fulcro del percorso vista anche la futura realizzazione della stazione di arrivo della funivia che passerà sopra il Lagaccio (e a cui saranno destinati gran parte dei fondi a disposizione, circa 40 milioni di euro).

“Per quanto riguarda forte Tenaglie – ha spiegato Mascia – l’avvio dei lavori è previsto per metà novembre con durata di 546 giorni, per Belvedere si partirà con i cantieri entro il mese di ottobre per concludere entro estate 2025 e per forte Begato si dovrà concludere entro luglio 2025”.

Sono già iniziati gli interventi sulla rete sentieristica con l’ampliamento della strada che porta verso il Diamante e c’è attesa per la partenza della discussa funivia da Principe a forte Begato.

Forte Tenaglia

Gli interventi di recupero integrano quelli già attuati dall’associazione concessionaria e saranno propedeutici ad un migliore svolgimento delle attività assistenziali e sociali. I costi per la rifunzionalizzazione del compendio ed attualmente finanziati con i fondi del PNC (piano nazionale complementare al PNRR) sono di € 3,4 milioni di euro; si è conclusa favorevolmente la conferenza dei servizi decisoria per l’approvazione del progetto definitivo. L’avvio dei lavori è previsto per la metà del mese di novembre ed i lavori si svolgeranno per 546 giorni

Forte Begato

Vi troveranno spazio servizi pubblici e privati come: l’hub di arrivo della funivia dalla stazione marittima al forte, attività didattiche, eventi ed attività di spettacolo, attività sportive, attività ricettive e di ristorazione; i costi per la rifunzionalizzazione del compendio ed attualmente finanziati con i fondi del PNC sono di 7,5 milioni di euro; è stato aggiudicato l’appalto per la progettazione definitiva ed esecutiva e per l’esecuzione dei lavori e l’avvio è previsto per l’autunno del 2023. La conclusione entro la fine del 2025.

Forte Puin

Lo stato di conservazione del forte appare buono, motivo per cui si tendono a ripristinare le condizioni di sicurezza delle strutture esterne oltre all’immagine storica del manufatto, eliminando alcune sovrastrutture incongruenti in copertura.

I costi per la rifunzionalizzazione del compendio ed attualmente finanziati con i fondi del PNC sono di 720mila euro; l’avvio dei lavori è previsto per la fine del mese di settembre 2023 e la loro conclusione per l’autunno del 2024.

Forte Santa Tecla

I costi per la rifunzionalizzazione del compendio ed attualmente finanziati con i fondi del PNC sono di 1,7 milioni di euro; è stato aggiudicato l’appalto per la progettazione definitiva ed esecutiva e per l’esecuzione dei lavori che partiranno ad ottobre 2023 e termineranno ad ottobre 2024.