‘Fissando in volto il gelo’, l’antologia poetica contro il green pass arriva a Tursi. Crucioli: “Poesia territorio libero”

Genova. “Dopo la palese violazione dei diritti naturali e civili durante l’emergenza sanitaria, si sono formati sul territorio gruppi a vario livello (sociale, culturale, politico), che hanno cercato di riformulare regole di convivenza e di relazione, di scambio di esperienze e di nuova azione. Più i vertici politici hanno insistito su una normativa di controllo riguardante il corpo e le menti delle persone, più si sono creati spazi autonomi dove si coltiva e si pratica lo spirito critico e l’aperto confronto di idee”.

Così inizia il comunicato stampa diffuso da Uniti per la Costituzione per lanciar l’evento dei “Poeti contro il green pass” che sarà ospitato mercoledì 14 giugno alle ore 17 presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, sede del Comune di Genova: un incontro per affrontare un argomento particolarmente controverso di un passato recentissimo ma che ha lasciato profondi segni nella nostra società: per farlo si utilizzerà lo strumento del racconto antologico: “La poesia è un territorio libero e vuole confrontarsi nella sua pubblica manifestazione con altre realtà di base, che coltivano gli stessi ideali di inclusione e di libertà”.

“Uniti per la Costituzione si è presentata alle lezioni amministrative genovesi proprio per

garantire questi spazi di confronto – si legge nella nota stampa – All’iniziativa aderiscono anche l’organizzazione “Giustizia Sociale” e il Cub Sanità Genova. Durante l’incontro pubblico del 14 giugno leggeranno le poesie presenti nell’antologia, gli autori Luca Bertoncini, Alessandra Gasparini, Paolo Gera, Anila Hanxhari, Luciana Lanzarotti, Anna Leone, Francesco Macciò, Mauro Milani, Massimiliano Moresco e Anna Maria Scopa”.