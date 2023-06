Firmato un accordo di amicizia tra le città di Genova e Salerno

Genova. È stato firmato oggi, venerdì 9 giugno, l’accordo di amicizia tra le città di Genova e Salerno. L’accordo, firmato dal sindaco della città campana Vincenzo Napoli e dall’assessore alle Tradizioni e al Commercio del Comune di Genova Paola Bordilli ha lo scopo di promuovere i reciproci territori attraverso iniziative di tipo storico.

“Ringrazio tutti coloro che si sono spesi per questa firma che avvicina due città nel nome della collaborazione e della amicizia già in essere tra le due comunità. Salerno, come Genova, è una città con una orografia peculiare – spiega l’assessore alle Tradizioni e al Commercio Paola Bordilli -: dal livello del mare si estende sulle alture fino a toccare quasi quota mille, con il suo sistema di forti e castelli. Salerno è una città di mare e che di mare vive, anche grazie all’approdo delle navi da crociera. La sua vicinanza alla costiera amalfitana, poi, ci lega anche dal punto di vista storico. Sono sicura che grazie a questo accordo di amicizia le nostre due città riusciranno a mettere in campo iniziative importanti”.

“Abbiamo stretto un accordo di amicizia che andrà sostanziato con una serie di iniziative culturali, spettacoli e turistiche che cresceranno nel tempo – aggiunge il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli -. Sono molto soddisfatto e sono molto contento di questa nuova amicizia cementata quest’oggi”.

È stata Anna Maria Campello, ambasciatrice di Genova nel mondo e vicepresidente di Liguri nel mondo, a farsi promotrice di questo accordo d’amicizia. Nel corso degli ultimi mesi, infatti, ha organizzato numerose iniziative di collaborazione tra Genova e Salerno, coinvolgendo personalità di spicco sia nell’ambito della cultura che, in periodo Covid, della sanità.

Scopo dell’accordo è infatti quello di sostenere lo scambio di esperienze, anche tramite l’organizzazione di attività culturali e di volontariato; favorire, mediante le due amministrazioni, progettualità che sviluppino, con iniziative ad hoc concordate con i rispettivi assessorati la conoscenza del patrimonio artistico e culturale delle due città, implementando lo scambio tra associazioni culturali; favorire il senso di amicizia tra comunità, anche con l’organizzazione di scambi tra istituzioni scolastiche e realtà associative; favorire scambi tra associazioni sportive per l’organizzazione di competizioni e tornei in varie discipline, iniziative che rappresentino un fattore di pace e di unione tra i giovani.

All’incontro hanno preso parte, per il Comune di Salerno, il sindaco Vincenzo Napoli, il vicensindaco e assessore alle Pari Opportunità Paky Memoli e l’assessore al Turismo e alle Attività Produttive Alessandro Ferrara e, per il Comune di Genova, l’assessore al Commercio, Artigianato, Pro Loco e Tradizioni cittadine Paola Bordilli, e il pittore Bruno Giustiniani.