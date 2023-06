Festa della Repubblica, Toti: “Garantisce pace, libertà e democrazia. Buon compleanno”

Genova.”Buon compleanno alla nostra Repubblica, auguri a tutti gli italiani. Alla democrazia, la libertà d’espressione conquistata dopo cinque anni di guerra mondiale che ha causato migliaia di morti. Il 2 giugno del 1946 il Paese scelse questa forma di Stato, che da settantasette anni ci garantisce pace, libertà, democrazia”.

Così il procedente della Regione Liguria Giovanni Toti sulla festa della Repubblica in occasione della consegna delle onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, conferite dal Capo dello Stato e le Medaglie d’Onore conferite ai cittadini italiani. Il presidente Toti ha premiato il Commendatore Silvia Salis, Vice Presidente Vicario del CONI, il Cavaliere Luigi Carlo Bottaro, Medico Chirurgo e Direttore Generale presso ASL 3 Genovese, il Cavaliere Orazio D’anna, Questore di Genova.

“Siamo orgogliosi dell’importante onorificenza che è stata oggi conferita ai nostri cittadini – ha aggiunto il presidente Toti -. Le mie più sincere congratulazioni per ciò che hanno fatto in questi anni e che continuano a fare in settori importanti della nostra società quali la sanità, la sicurezza e lo sport. Come Regione Liguria siamo riconoscenti per i risultati che hanno raggiunto e per l’esempio positivo che rappresentano e che può essere fonte di ispirazione per molti”.

In totale sono state 16 le Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana conferite dal Capo dello Stato con Decreto del 27 dicembre 2022, 6 Medaglie d’Onore conferite ai cittadini italiani – sia militari che civili – deportati o internati nei lager nazisti durante il secondo conflitto mondiale, e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra.