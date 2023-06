“Fermatevi, la Liguria è una terra fragile”: il flash mob contro l’edificabilità in aree inondabili

Genova. Due palazzi di carta e cartone ‘costruiti’ all’interno della fontana di piazza De Ferrari per far capire a passanti e, soprattutto, politici, quello potrebbe significare allargare le zone edificabili anche in aree inondabili. A organizzare il flash mob i ragazzi di Genova che Osa che in queste settimane stanno portando avanti una campagna contro il nuovo regolamento regionale che prevederebbe la possibilità di costruire, con tutta una serie di regole e vincoli, anche in aree inondabili.

“In questi giorni abbiamo mandato migliaia di mail ai consiglieri regionali che domani dovranno esprimersi sul regolamento – ci spiegano gli attivisti – e in queste settimane abbiamo già raccolto oltre 14mila firme per dire no a questa deregolamentazione che porterebbe solo disastri per un territorio fragile come è la Liguria”.

“Siamo in una fase di forti ed evidenti cambiamenti climatici – avvertono – e al momento non possiamo prevedere quali saranno gli equilibri futuri. Sappiamo invece con certezza che la nostra regione è ad alto rischio di dissesto idrogeologico, assediata da frane e alluvioni, servirebbe maggiore attenzione e prudenza. E non speculazione”.