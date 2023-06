Farinata di zucca di Sestri e vino di Coronata, due fiere per promuovere le eccellenze del Ponente

Genova. Istituire la fiera della farinata di zucca di Sestri Ponente e quella del vino di Coronata. È la proposta che arriva dal gruppo della Lega in Municipio Medio Ponente, approvata all’unanimità.

L’obiettivo, come spiega in una nota la consigliera Simona Venni, è “tutelare e valorizzare le produzioni locali, con lo scopo di promuovere anche dal punto di vista economico, culturale e turistico l’immagine del Comune e delle sue delegazioni. In questa logica, sia la farinata di zucca di Sestri Ponente che il vino di Coronata sono simboli dell’enogastronomia tradizionale di Sestri Ponente e Cornigliano e un vanto per le nostre delegazioni, sicuramente ancora poco conosciuti”.

“Per promuovere le nostre tipicità enogastronomiche e sostenere il tessuto economico e commerciale di Sestri Ponente e Cornigliano con eventi fieristici e promozionali abbiamo chiesto che ci si attivi presso l’assessorato al Commercio, all’artigianato e alle tradizioni del Comune di Genova, per istituire la Fiera della farinata di zucca di Sestri Ponente e la Fiera del vino di Coronata con cadenza annuale”.

“Inoltre – conclude Venni – chiediamo di valutare la valorizzazione della Farinata di Zucca di Sestri tramite marchi quali, per esempio, le De.Co, denominazioni comunali”.