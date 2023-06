Ex Ilva, l’azienda rassicura sulle ferie ma preoccupa il futuro della fabbrica: “Incertezza intollerabile”

Genova. Continuano a regnare incertezza e diffidenza tra i lavoratori delle acciaierie ex Ilva di Genova. Ieri si è tenuto un incontro tra azienda e Rsu sui problemi della gestione delle ferie e della cassa integrazione, tra le ragioni della protesta messa in atto lunedì scorso nelle strade di Cornigliano.

“L’azienda conferma la necessità di gestire le ferie in costanza dell’ammortizzatore sociale ma che al contempo non verrà leso il diritto di fruizione delle ferie estive, che dovrebbero rispettare i piani concordati nei reparti – comunicano i delegati -. La Rsu ribadisce la propria perplessità rispetto a questo nuovo modello di gestione, che consiste, come descritto dall’azienda, in una verifica settimanale della fruibilità di tali ferie. Inoltre l’azienda segnala che attualmente sono state inserite a sistema (Sap) solo circa una sessantina di richieste ferie estive. A nostro avviso, ciò risulta sottodimensionato rispetto allo stato reale dei piani ferie consegnati nei vari reparti ed è foriero di futuri problemi”.

“La Rsu – prosegue la nota – ha anche segnalato le continue comunicazioni di messa in cassa integrazione senza preavviso, per il giorno seguente. Tale modalità è stata definita legittima dall’azienda che si è comunque data disponibile ad un confronto costante per affrontare le eventuali complicazioni che si verificheranno. Si è fissato un incontro per giovedì prossimo per monitorare e verificare il piano ferie”.

Ma il clima è tutt’altro che sereno: “Questa disponibilità, purtroppo, non ci tranquillizza rispetto al quadro generale in cui ci troviamo ad operare in stabilimento. Le continue e repentine fermate degli impianti, causate dalla mancanza di pezzi di ricambio e di forniture di materiale ci preoccupano, non tanto relativamente alle nostre ferie ma soprattutto per la nostra salute e sicurezza”.

A pesare, soprattutto in un’ottica di lungo termine, sono “le tensioni tra Governo ed il socio privato di Acciaierie d’Italia (Arcelormittal)” che “stanno aumentando, tanto da ripercuotersi fino all’interno dei nostri reparti. L’incertezza sul futuro industriale del nostro stabilimento è diventata intollerabile“.

La Rsu ha quindi convocato “una riunione del consiglio di fabbrica lunedì 5 giugno alla luce del dibattito che emerge sui media tra azionista pubblico e privato e all’interno delle forze di governo, per decidere come affrontare insieme ai lavoratori il futuro di questa complessa vertenza”.