Ex Buridda in via Bertani, blitz dei centri sociali: “Meglio occupato che abbandonato”

Genova. Alcuni giovani dei centri sociali oggi pomeriggio sono entrati all’interno dell’edificio di via Bertani che ospitava il Buridda prima dello sgombero avvenuto nel 2014 a opera della giunta Doria, di centrosinistra, e del trasferimento all’ex Magistero in corso Montegrappa.

Non una vera e propria occupazione, quella degli attivisti, ma la dimostrazione che “meglio occupato che abbandonato”.

I ragazzi del collettivo del Laboratorio sociale occupato e autogestito Buridda invitano i cittadini a prendere parte all’iniziativa per chiedere che gli spazi possano essere restituiti a chi è in grado di farli vivere.

Il centro sociale Buridda ha pubblicato un documento per spiegare l’azione di oggi. “Genova è una città controversa, trasformata malamente ora in una grande vetrina ora in un grande show. Si sta facendo trasformare da chi non ascolta e non parla con chi la vive tutti i giorni e continua a guardarla da un altra prospettiva, da Sotto. Noi non ci stiamo! Noi che in quel Sotto ci viviamo, costruiamo e progettiamo alternative, pratichiamo sogni che per decenni abbiamo tenuto vivi attraverso l’autogestione di spazi abbandonati e dimenticati.

Spazi in cui abbiamo costruito una comunità resistente al luccichio del profitto e commercio smodato e sfruttatore, resistente al capitalismo che ci vuole consumatori e non teste pensanti. Spazi restituiti alla città, per essere vissuti da tutti e tutte. Spazi da difendere! Meglio occupato che abbandonato…

…Come qui in via Bertani dove un edificio di 6000 metri quadrati giace abbandonato dal 2014, anno in cui la giunta di allora mostrò una gran fretta di sgomberarlo da chi lo occupava rendendolo vivo e attraversabile. 6000 metri quadrati con palestra di circo, arrampicata, falegnameria, teatro, serigrafia , palestra popolare, skatepark e molto altro …da allora si sono succedute giunte, anche di diverso colore politico, ma il risultato è ancora questo: abbandono, spazio vuoto, buio, silenzio

E come in corso Montegrappa, l’attuale casa de lsoa Buridda dal 2014 e ex sede del Magistero dell’Università di Genova. Abbandonato da 10 anni prima che lo si occupasse, ma ora vissuto da tantissime persone attraverso eventi culturali , teatro, concerti, presentazioni …uno spazio occupato e restituito alla città.

A prescindere dal nome che gli viene dato e dalle attività che vengono svolte l’occupazione di luoghi abbandonati ha la capacita di sottolineare le contraddizioni delle istituzioni che ci governano e di restituire alla collettività spazi abbandonati, per disinteresse, miopia o semplicemente perché in quel momento non fanno cassa”.