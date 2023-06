Europa Verde e Sinistra Italiana insieme a difesa della sanità pubblica, parte la raccolta firme

Genova. “La sanità in Liguria è allo sfacelo: dalla situazione dei pronto soccorso, alle liste d’attesa fino alla medicina di base”, così l’alleanza Verdi Sinistra di Genova.

“E’ in atto, nella nostra regione in modo particolare, un processo di privatizzazione massiccio che sta distruggendo il principio del diritto alla salute come diritto universale e sta sempre più riservando il diritto alla cura a pochi, quelli che hanno i soldi per pagare i servizi e le assicurazioni”, si legge in una nota.

“E’ necessario passare dal disagio generale della popolazione e degli operatori alla protesta pubblica e argomentata”, proseguono Sinistra Italia ed Europa Verde

“Come Alleanza Verdi – Sinistra promuoviamo la campagna di raccolta firme di Genova e della Liguria “Fin troppo pazienti, Salviamo la sanità pubblica in Liguria”. Il primo banchetto inaugurale di raccolta firme si terrà giovedi 15 a Genova Sestri Ponente, Piazzetta Cave di Seltz dalle 17 alle 19“.

“Sosteniamo convintamente anche altre iniziative su questo tema – aggiungono Carla Nattero, segretaria di Sinistra Italiana e Simona Simonetti, coportavoce Europa Verde) in particolare le manifestazioni territoriali della Cgil a cui diamo tutto il nostro appoggio”.

“Invitiamo quindi tutte le cittadine e i cittadini a partecipare alle manifestazioni organizzate dalla Cgil nel mese giugno e di luglio nelle città principali della Liguria a sostegno di pazienti e operatori per una sanità realmente pubblica”.