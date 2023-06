Escursionisti chiamano i soccorsi per la stanchezza, poi proseguono e non si fanno trovare

Genova. Soccorso complicato questo pomeriggio per il soccorso alpino della Liguria, chiamato a portare in salvo una coppia di escursionisti che aveva chiesto aiuto.

La missione, almeno fino ad un certo punto, è stata sorta di inseguimento. Perché, teoricamente, quando si chiede aiuto bisognerebbe restare fermi nel punto da cui è partita la chiamata. Invece due lombardi in gita sul monte di Portofino hanno prima chiamato i soccorsi a causa del forte affaticamento della ragazza, una 27enne, che accusava anche dolori alle ginocchia. Poi, su suggerimento di alcuni passanti, hanno proseguito lungo un sentiero.

Ecco così che soccorso alpino e speleologico della Liguria e volontari della Croce Verde di Ruta sono scattati, ma non hanno trovato i due dove pensavano che fossero, e cioè in zona Batterie.

In realtà la coppia si stava dirigendo verso San Fruttuoso di Camogli, peraltro seguendo il percorso più lungo. La mancanza di rete telefonica in alcuni punti non ha aiutato la ricerca, ma, alla fine, i due sono stati raggiunti in località Costa del Termine.

A quel punto ritornare indietro era davvero più lungo che proseguire. Così la ragazza (molto affaticata, ma in grado di proseguire il cammino) e il compagno sono stati accompagnati a San Fruttuoso e da qui sono saliti su un battello per Camogli.