Effetto Serie A per il Genoa: esodo di tifosi rossoblù in ritiro a Moena

Scatterà il 10 luglio a Moena il ritiro del Genoa in vista del prossimo campionato di Serie A. L’entusiasmo per la promozione diretta contribuirà a rendere “caldo” il più fresco clima montano grazie ai circa 2000 tifosi che orbiteranno intorno agli allenamenti della squadra di Alberto Gilardino nel corso delle due settimane del ritiro.

Tre gli elementi alla base del boom di richieste per soggiornare nei giorni della preparazione in Trentino. “I numeri – spiega Aldo Sacco della Gioco Viaggi – saranno nettamente superiori rispetto a quelli della scorsa stagione, ben più del doppio. Sicuramente c’è l’effetto Serie A, ma anche il fatto che la location sarà nuova e, logicamente, la maggiore vicinanza rispetto a Bad Haring”.

Il turismo “sportivo” è una delle nuove frontiere del settore. Gruppi di tifosi, certo, ma soprattutto famiglie che hanno deciso di trascorrere le vacanze estive a fianco del Grifone. “Il 95% delle prenotazioni che ci sono pervenute proviene da famiglie che intendono trascorrere una settimana intera in Trentino, trasformando un soggiorno sportivo in una vera e propria vacanza. Ma non mancheranno i gruppi di giovani tifosi, i quali prediligono due o tre notti o i weekend”.

Il Genoa ha reso note da poco le date delle amichevoli che si svolgeranno presso il campo sportivo “Benatti”. Sabato 15 luglio prima sgambata contro il Fassa Calcio, squadra che milita nel campionato di prima categoria. Calcio di inizio alle ore 15,30. Le altre due gare che si disputeranno sul medesimo impianto con inizio alle ore 15 saranno martedì 18 luglio contro il WSG Tirol, formazione austriaca, e sabato 22 luglio contro il Venezia.

Probabile che la presentazione della squadra avvenga il 20 luglio, ma la data non è ancora stata ufficializzata.