Domenica di traffico sulle autostrade liguri per incidenti in A7 e A12

Genova. Domenica di traffico sulle autostrade liguri, A12 e A7, per due incidenti stradali, fortunatamente non gravi.

Il primo incidente si è verificato intorno alle 15, sulla A12 in direzione Genova, nel tratto compreso tra Nervi e Genova Est. Due auto si sono scontrate auto e tre persone, sono finite in ospedale: due in codice giallo e una in verde al pronto soccorso dell’ospedale San Martino. In seguit al sinistro si sono registrati almeno 7 chilometri di coda fino a Recco.

Il secondo incidende invece si è verificato sulla A7 tra Busalla e Bolzaneto, in direzione Genova, poco prima delle 16. In questo caso, come riportato dalla polizia stradale e dal 118 intervenuti sul posto, un motociclista avrebbe perso il controllo del mezzo andando a sbattere, senza coinvolgere altri mezzi. Presente ancora sul posto la polizia stradale per i tutti i rilievi e accertamenti.