Documenti non in regola e un coltello in tasca: 25enne in manette

Genova. Fermato durante un controllo è stato trovato in possesso di un coltello e senza documenti d’identità in regola.

Per questo un 25enne, di nazionalità albanese, avrebbe spintonato i carabinieri – come raccontato dai militari stessi – che lo stavano controllando e avrebbe cercato di scappare via, per poi essere riacciuffato poco dopo.

I carabinieri di Sestri Ponente hanno quindi proceduto all’arresto, in flagranza di reato, del giovane con pregiudizi di polizia per resistenza a pubblico ufficiale, porto abusivo di armi e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.