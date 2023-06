Distacco di materiale dal tunnel delle Casaccie, chiuso (e riaperto) in direzione centro

Aggiornamento ore 19.30. Il tunnel delle Casaccie, in centro città, interessato dal distacco di pezzi di intonaco è stato messo in sicurezza e la polizia locale ha disposto la riapertura della strada. restano condizioni complicate per il traffico cittadino della serata vista la chiusura, per ingorgo, della soprelevata verso levante. Problemi anche per la metropolitana che viaggia su un solo binario tra San Giorgio e Brignole.

Genova. Da diverse ore, in questo venerdì 30 giugno, la polizia locale sta disponendo chiusure a singhiozzo del tunnel di via Delle Casaccie a causa di un “leggero crollo” di materiale, questo il termine utilizzato dalla centrale operativa.

Non è stato chiarito se si tratti di calcinacci o di altro materiale né se il distacco sia dovuto alla pioggia delle ultime ore.

Resta il fatto che il tunnel delle Casaccie è stato chiuso intorno alle 18 in direzione centro.

Sul posto non stanno operando i vigili del fuoco, allertati, ma la stessa locale in autonomia.

La chiusura del tunnel in un orario di punta sta provocando disagi alla circolazione con code anche sulla strada sopraelevata e in via corso Saffi in direzione del levante.

La strada Aldo Moro è stata chiusa dalla polizia locale poco prima delle 19 in direzione levante.