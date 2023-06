Dissalatore, Bucci: “Possiamo risolvere del tutto il problema della siccità”

Genova. “Noi abbiamo già fatto partire il progetto definitivo per quello che riguarda il recupero dell’acqua che esce dai depuratori, perché in mare oggi noi mettiamo dell’acqua pulita dolce perché non recuperiamo quello che esce dai depuratori” dice il sindaco Marco Bucci a proposito del recupero dell’acqua dal mare, a margine dell’incontro dell’incontro Mission Charter “Restore our Ocean and Waters by 2030” promosso nell’ambito degli eventi di The Ocean Race a Genova.

E prosegue: “Se noi invece fossimo in grado di recuperarli attraverso una pipeline e portarla direttamente in Pianura Padana faremo un grande servizio. Noi possiamo portare 50 milioni di metri cubi. Dopodiché se a questi associamo altri 50 milioni di metri cubi di acqua salata è chiaro e attraverso il dissalatore noi possiamo portare in Pianura Padana 100 milioni di metri cubi” .

“Se pensate che tutte le grandi città sul mare e Genova possono fare un lavoro di questo tipo. Noi possiamo risolvere completamente il problema della siccità e far sì che tutti quanti non debbano più aspettare i capricci che poi non sono capricci, ma si dice così, atmosferici per gestire quello che è il futuro della nazione e diciamo della popolazione”.

È un modo intelligente di gestirle, le cose e non dobbiamo aver paura di tutti gli effetti collaterali, anche perché l’effetto collaterale di cui parlano tutti è la salamoia la cosiddetta salamoia. Oggi ci sono tecnologie che riescono non solo a disperdere la salamoia in maniera intelligente senza dare danni al fondo, ma addirittura concentrare la salamoia sino a tenere il prodotto solido da cui poi si ottiene di nuovo dell’acqua dolce”.

“Quindi il prodotto solido, cioè il sale, poi ci serve per le strade d’inverno. Ci serve per l’industria. Per tantissimi usi, invece di andare a comprare in giro ce lo produciamo da noi. Vedete che l’economia circolare alla fine produce delle grandi un grande effetto sinergico e soprattutto anche economico al governo piace molto e ne abbiamo parlato mandato i progetti sia al ministro Lollobrigida che al ministro fitto ambedue sono stanno lavorando per trovare un sostenimento importante” conclude Bucci.