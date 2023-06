Disabilità, a Chiavari riapre la “Spiaggia” per tutti

Chiavari. Da mercoledì 14 giugno riapre la Spiaggia per tutti, l’arenile comunale attiguo al porto turistico per cittadini e turisti con disabilità, in collaborazione con Anffas e Villaggio del Ragazzo.

A disposizione degli utenti ombrelloni, spogliatoi, docce e ausili per la balneazione. L’accesso è gratuito, tutti i giorni dalle 9.30 alle 18.30, fino al 13 settembre.

“Siamo particolarmente orgogliosi della nostra spiaggia accessibile, un’eccellenza a livello regionale. Fondamentale è il supporto di due importanti realtà cittadine, l’Anffas e il Villaggio del Ragazzo a cui va il mio ringraziamento – spiega il vicesindaco e l’assessore ai servizi sociali Michela Canepa – Il personale fornirà assistenza e garantirà un’agevole permanenza agli ospiti all’interno delle postazioni e delle piazzole attrezzate. La scorsa estate abbiamo raggiunto i 5100 accessi al lido, un numero che sfiora i dati pre-pandemia e conferma l’apprezzamento per questo servizio”.

È consigliato effettuare la prenotazione contattando il numero telefonico 348-6197770 o inviando una mail a laspiaggiapertutti.chiavari@gmail.com .