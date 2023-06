Differenziata, a Genova l’inadempienza costerà oltre 300 mila euro

Genova. La provincia di Genova è il fanalino di coda della Liguria per quanto riguarda la raccolta differenziata: 51,53%. Guida quella della Spezia con il 75,08%, segue Savona con il 63,39% e Imperia con il 55,26%. In particolare a Genova l’inadempienza costerà qualche centinaio di migliaia di euro.

Sono i dati contenuti nella delibera regionale che approva i risultati del 2022 e accerta la quantità superiore al 35% di indifferenziato per stabilire la sanzione ai Comuni inadempienti secondo quanto stabilito dalla legge regionale del 2015 che però vede reinvestire la quota raccolta per chi è rimasto indietro sulla differenziata.

Dal punto di vista della produzione procapite, invece, la provincia di Genova è quella messa meglio: ‘solo’ 506 kg per abitante all’anno, contro i 577 del savonese, i 558 dell’imperiese e i 523 dello spezzino.

La città di Genova si è fermata al 43,36% della differenziata, con 497 kg/abitante all’anno prodotti.

Sul territorio della Città Metropolitana fanno peggio solo Bargagli (32,11%), Rezzoaglio (38,60%) e Torriglia (36,43%).

In Liguria sono 144 i Comuni che hanno raggiunto e superato il 65% di raccolta differenziata. Obiettivo europeo che era fissato per il 2012. In effetti ormai in Europa ci si sta concentrando sul riciclo, che è una diretta conseguenza di una raccolta differenziata di qualità: obiettivo del 55% da conseguirsi nel 2025, del 60% nel 2030 e del 65% nel 2035.

A livello di produzione di rifiuti spiccano i 2332 kg/abitante all’anno di Portofino, che però è al 66,34% di raccolta differenziata.

Quanto costa l’inefficienza sulla differenziata quest’anno? Secondo il calcolo della Regione, Genova dovrà versare 303.710 euro avendo avuto un’eccedenza rispetto al 35% di 60.742 tonnellate all’anno.

Gli altri Comuni che hanno un’eccedenza sono Arenzano, Bargagli, Campo Ligure, Castiglione Chiavarese, Crocefieschi, Davagna, Fontanigorda, Gorreto, Isola del Cantone, Lumarzo, Mele, Moneglia, Montebruno, Montoggio, Ne, Neirone, Propata, Rapallo, Rezzoaglio, Ronco Scrivia, Rondanina, Rovegno, Santo Stefano D’Aveto, Tiglieto, Torriglia, Uscio e Valbrevenna.

Ai Comuni che hanno un tasso di produzione pro capite inferiore del 30% della media regionale dei 528 kg/abitante all’anno (quindi sotto i 370 kg/abitante) non si applica l’addizionale del tributo. Per la provincia di Genova sono Favale di Malvaro, Lorsica, San Colombano Certenoli, Uscio e Campomorone.

Le cifre dovute però sono irrisorie rispetto a Genova: si va dai 1.928 euro di Bargagli (385,75 tonnellate all’anno di eccedenza) all’euro e 27 centesimi di Montoggio (solo 0,25 tonnellate di eccedenza).

Tra i Comuni che hanno aumentato maggiormente la percentuale di differenziata ci sono Rondanina (+39,56%), Vobbia (+31,22%), Ronco Scrivia (+29,39%), Montoggio (+27,99%) e Isola del Cantone (+26,74%). Parecchi anche i Comuni che hanno registrato un calo della differenziata, anche se in percentuali meno eclatanti: Uscio (-6,80%), Tribogna (-5%), Neirone (-3,98%) e Campo Ligure -3,12%.

Va tenuto conto che tutti i dati sulla differenziata del 2022 sono calcolati secondo la nuova normativa che non prevede limite per quanto riguarda gli inerti.