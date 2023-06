Dieci funzionari della Città metropolitana indagati dalla procura per falso in atto pubblico dopo l’esposto presentato dal sindaco Marco Bucci

Genova. La procura di Genova ha iscritto dieci persone nel registro degli indagati tra i funzionari pubblici della ex Provincia di Genova (oggi Città metropolitana) per presunti illeciti nella gestione del bilancio. Il reato ipotizzato è falso in atto pubblico.

L’indagine riguarda i bilanci relativi agli anni dal 2014 al 2018 ed è nata in seguito a un esposto presentato nel 2019 dal sindaco di Genova Marco Bucci alla Corte dei Conti. La procura contabile ha ravvisato possibili reati e ha trasmesso gli atti alla Procura. Il sindaco Bucci su questi fatti era stato convocato e ascoltato come testimone dal pm Sabrina Monteverde qualche mese fa. Il suo passaggio in Procura non era passato inosservato ma il primo cittadino non aveva voluto commentare essendo in corso un’indagine.

Al centro dell’inchiesta ci sarebbero le aliquote Rca sui veicoli assicurati che spettano alle province come tributo. Nei bilanci della ex Provincia di Genova queste aliquote sarebbero state messe a bilancio in base al valore teorico dell’introito (calcolando quindi la somma delle imposte per tutti i veicoli immatricolati a Genova) e non quello reale, vale a dire i veicoli effettivamente assicurati, falsando di fatto il bilancio che così risultava in attivo.

I dieci funzionari indagati, si tratta di tecnici e revisori dei conti che oggi lavorano nella città metropolitana, sono stati sentiti in Procura queste settimane accompagnati dai loro avvocati.