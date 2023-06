Delegazione del Ministero della Salute argentino in visita al Villa Scassi

Genova. E’ di questa mattina la visita di una delegazione del Ministero della Salute argentino all’Ospedale Villa Scassi. Il gruppo si trova a Genova per approfondire con gli esperti Asl3 le tematiche progettuali e le tecnologiche relative al processo di informatizzazione della radiologia, da realizzare poi nella provincia di Buenos Aires che conta 20 milioni di abitanti e 80 ospedali.

“L’esperienza di Asl3 si rivela particolarmente significativa in quanto la radiologia oltre a essere presente negli ospedali del circuito (Villa Scassi, Micone, Gallino e Colletta) è anche distribuita su quattro punti territoriali (Fiumara, Struppa, Nervi e Recco)”, si legge nella nota stampa che da notizia della visita.

“Asl3, la più vasta Azienda Sanitaria Ligure – prosegue la nota – è stata identificata come modello di integrazione Ospedale-Territorio per il vasto e progressivo lavoro di informatizzazione di questi ultimi dieci anni, che ha previsto la realizzazione di un sistema RIS PACS multidisciplinare centralizzato, con una attenzione specifica agli aspetti organizzativi e di infrastruttura informatica”.

Ad accogliere il dott. Mariano Kreplak, Radiologo, e l’ing. Mariana de Dios, consulente del Ministero della Salute per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, il Direttore Generale Luigi Carlo Bottaro, il Direttore Sanitario Marta Caltabellotta, la dott.ssa Nicoletta Gandolfo, Direttore del Dipartimenti Immagini Asl3, e la Dott. Luisa Pareto, Direttore dei Sistemi Informativi Aziendali.

Dopo le relazioni dei singoli Direttori in merito ai progetti già operativi e a quelli in fase di prossima attivazione, la visita è proseguita in radiologia per valutare “on site” l’applicazione dei singoli software e programmi disponibili in Azienda che hanno reso possibile la trasmissione di immagini diagnostiche unite al referto e a ulteriori informazioni cliniche del paziente, consentendo quindi una sempre più efficace integrazione informatica delle strutture territoriali e ospedaliere di Asl3.