Genova. Un giovane di 27 anni e’ stato aggredito questa notte e preso a sprangate da due persone.

È successo in piazza De Ferrari intorno all’una e trenta di notte. Secondo le prime informazioni l’aggressione sarebbe legata a questioni sentimentali per una fidanzata contesa.

Il giovane è stato portato in codice rosso all’ospedale Galliera con diverse fratture ma non e’ in pericolo di vita.

Sul posto la guardia di finanza a cui sono state affidate le indagini.