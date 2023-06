Davide Craviotto pronto per il Rally della Lanterna

Genova. Ci sarà anche Davide Craviotto al via del 39° Rally della Lanterna, sabato e domenica prossimi. Il pilota genovese affronterà il suo secondo impegno stagionale sempre in coppia con Fabrizio Piccinini ed al volante della Renault Clio Rally5 che gli sarà messa a disposizione dalla Gima Autosport.

“Quest’anno, per problemi di salute, ho corso poco – racconta Craviotto – ero ad Alba, al Rally Regione Piemonte ‘tricolor’, più che altro per testare il mio stato fisico. Ora ripartiamo più fiduciosi dal Rally della Lanterna, la ‘gara di casa’: se il responso di Santo Stefano d’Aveto sarà positivo e se il risultato agonistico dovesse essere soddisfacente, riproveremo a lottare per la CRZ2, puntando nuovamente alla finale di Cassino”.

“L’edizione 2023 del ‘Lanterna’ – conclude il pilota genovese – propone un bel percorso, sempre molto impegnativo ma più veloce e tecnico rispetto a prima. Con la Clio Rally5 cercheremo di fare il meglio possibile: è un mezzo con cui mi trovo bene, una vettura intuitiva con una buona scocca ed un buon assetto, ci aiuterà a provare a prendere più punti possibili per la CRZ2, il trofeo Michelin e l’R Italian Trophy”.