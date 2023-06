Danni da siccità, in Liguria in arrivo circa 2 milioni di euro per l’agricoltura

Genova. “Esprimiamo soddisfazione per gli sviluppi del dialogo positivo intercorso in questi mesi tra Regione Liguria, le altre Regioni italiane e il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste in collaborazione con le associazioni di categoria, che si è tradotto in un importante aiuto alle imprese agricole italiane a fronte dell’eccezionalità degli eventi siccitosi del 2022”. Lo dichiara il vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura Alessandro Piana.

Il decreto ministeriale di riparto, in corso di registrazione, tra le Regioni e la provincia autonoma di Trento del Fondo di Solidarietà nazionale vede l’assegnazione in totale di 100milioni di euro esclusivamente per i danni da siccità.

“In arrivo per la Regione Liguria circa 2 milioni di euro di risorse nazionali per sostenere la nostra agricoltura – spiega Piana – Una vera e propria boccata d’ossigeno per un comparto di eccellenza, strategico per l’economia di tutto il territorio e un ottimo risultato per la Liguria, pari a circa quattro volte tanto la sua dimensione territoriale rispetto al sistema Paese”.