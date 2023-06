Dalla guerra in Ucraina a Genova, la nuova vita di Danylo dopo un trapianto di rene al San Martino

Genova. Sfuggito agli orrori della guerra in Ucraina, a Genova ha trovato non solo ospitalità ma anche un trapianto di rene che gli ha salvato la vita. È la storia di Danylo Berezhnyi, ingegnere 39enne originario di Kremenchuk, città industriale sulle rive del Dnepr, che all’inizio di giugno è stato sottoposto con successo a un intervento chirurgico dall’équipe di Iris Fontana all’ospedale San Martino.

Danylo, arrivato in Italia con la moglie e una figlia, faceva parte di un gruppo di 28 persone dializzate accolte fin da subito dalla comunità di Sant’Egidio a Genova: “Eravamo andati a prenderli con un pullman al confine subito dopo lo scoppio della guerra – racconta Manuela Dogliotti, storica volontaria del movimento -. In quella zona si erano verificati scontri molto pesanti, era mancata l’energia elettrica e rischiavano la vita. È stato un viaggio complicatissimo, lungo più di 1.200 chilometri, con le tappe necessarie per consentire la dialisi durante la fuga. Quindi ci siamo presi cura di loro sotto tutti gli aspetti. E abbiamo trovato una stupenda collaborazione col San Martino ma anche col Villa Scassi, che nonostante l’alta richiesta di dialisi ha trovato subito posto per loro”.

Messo in lista per un trapianto di rene in quanto titolare di protezione internazionale, qualche settimana fa è arrivata la chiamata a sorpresa dal policlinico. “È capitata l’occasione di avere un donatore compatibile, un paziente venezuelano appena deceduto – racconta Iris Fontana, dirigente della struttura di chirurgia di trapianto del rene -. Si trattava di una situazione complessa perché il ricevente aveva una configurazione immunologica particolare. Di solito è più probabile che i residenti dei Paesi latini abbiano caratteristiche genetiche in comune con gli italiani, nel caso degli ucraini il codice genetico è leggermente diverso e ci siamo meravigliati che ci fosse compatibilità. L’intervento è stato piuttosto semplice, ma il trapianto non è solo un atto chirurgico, servono terapie immunosoppressive per ridurre il rischio di rigetto. Le settimane successive sono le più delicate”.

Dopo pochi giorni Danylo è stato dimesso e oggi è sottoposto a controlli nefrologici costanti. Dalle sue parole, raccolte dalla comunità di Sant’Egidio, traspaiono emozione e gratitudine: “Non potevo crederci quando, in un giorno normale, l’interprete mi ha chiamato e mi ha detto che l’ospedale aveva trovato un rene compatibile – racconta -. Tutto è andato bene senza complicazioni grazie a un team molto professionale. Grazie a un’azione precisa e ben coordinata con il personale qualificato, al quale sono molto grato, sono oggi in riabilitazione con una speranza in più nel mio cuore. La comunità di Sant’Egidio non ci ha lasciato un minuto soli, consapevole delle sfide che affrontiamo”. E li ringrazia uno per uno: “Renato, Monica, Simone, Gabriella, persone senza le quali non saremmo finiti in Italia, e i nostri interpreti Tatiana e Valentin. Sono contento che, in un momento così difficile per l’Ucraina, ci siano persone che ci aiutano e ci accettano come fossimo una grande famiglia”.

“Dopo l’operazione era commosso, ci ha detto che è come se un pezzo dell’Italia che li ha accolti fosse nella sua carne. È un segno di quanto è vitale l’accoglienza, non solo nei confronti degli ucraini ma di tutte le persone che scappano dalla guerra – ricorda Manuela Dogliotti – L’obiettivo di Sant’Egidio è sempre salvare dalla morte le persone”. La comunità ha accolto a Genova in tutto una settantina di profughi dializzati. “Attualmente abbiamo ancora 22 persone che stanno continuando la dialisi e non abbiamo idea dei tempi, ma temiamo che la guerra in Ucraina si protrarrà a lungo e così anche la loro permanenza da noi”.