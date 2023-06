Da Elodie a Orietta Berti, nonostante la pioggia confermato il Tezenis Summer Festival

Genova. L’allerta gialla e la minaccia della pioggia non fermano il grande concerto gratuito organizzato per domani sera, venerdì 30 giugno, in Piazza della Vittoria a Genova. Sul palco dell’evento firmato radio 105 una raffica di artisti.

Achille Lauro, Aka 7even, Alfa, Andrea Damante, Angelina Mango, Beatrice Quinta, Carl Brave, Coma_Cose, Dargen D’amico, Elettra Lamborghini, Elodie, Erwin, Fabio Rovazzi Feat. Orietta Berti, Follya, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Gemelli Diversi, Gianmaria, Il Pagante, Junior Cally, Le Vibrazioni, Lolita, Luigi Strangis, Mara Sattei, Matteo Romano, Shari, The Kolors, Vegas Jones, Wax, Wayne.

La serata, condotta da Mariasole Pollio e Rebecca Staffelli, si aprirà alle 20 in piazza della Vittoria ed è a ingresso libero. In apertura, previsto un dj-set firmato Radio 105. Il concerto verrà trasmesso in diretta su Radio 105, Radio 105 TV (canale 66 del digitale terrestre).

“Domani sera in piazza della Vittoria, a Genova, andrà in scena uno dei grandi eventi che rendono unica l’estate della Liguria – dice il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – sul palco del Tezenis Summer Festival tantissimi nomi della musica italiana, da Achille Lauro a Dargen D’amico, da Elodie a Francesco Gabbani, da Luigi Strangis a Fabio Rovazzi con Orietta Berti. Un appuntamento che, assieme al grande spettacolo dell’ultima tappa di Ocean race, va ad arricchire ancora di più l’attrattività della nostra regione. Un mare unico, record di Bandiere blu, un entroterra perfetto per attività outdoor, una tradizione enogastronomica impareggiabile, e appunto tanti eventi: la Liguria, ancora una volta, è una delle mete più ambite per il turismo a livello internazionale”.

“Un altro evento di altissimo livello in questi giorni di festa per Genova- aggiunge il sindaco di Genova Marco Bucci – : il Tezenis Summer Festival è pronto a far divertire l’intera città con i grandi nomi della musica italiana. Un appuntamento attesissimo che si inserisce nella lunghissima lista di eventi che Genova sta vivendo grazie al Grand Finale di The Ocean Race. Sono giornate indimenticabili per la nostra città in questo inizio di estate”.

In occasione dell’evento è stata firmata nei giorni scorsi un’ordinanza di sicurezza che impone il divieto di consumo e possesso di bevande (anche analcoliche) in lattina e vetro, oltre al divieto di possesso e uso di materiale esplosivo e pirotecnico.

L’allerta gialla diramata da Arpal sulla base delle previsioni meteo dovrebbe chiudersi alle 21 su Genova e dintorni, alle 18 sul ponente.