Costa Crociere: Luigi Stefanelli nominato associate vice president per la Regione Sud Europa

Genova. Costa Crociere ha nominato Luigi Stefanelli Associate Vice President per la Regione Sud Europa, diventando responsabile dei seguenti mercati: Italia, Spagna, Francia e Portogallo. In questa nuova funzione, Stefanelli, grazie anche al supporto di un team di manager di alto profilo, avrà l’obiettivo di garantire lo sviluppo sostenibile della regione e la sua profittabilità.

Stefanelli ha maturato in Costa Crociere un’importante esperienza professionale internazionale, avendo operato in Asia e in Europa, dove ha ottenuto importanti risultati e assunto responsabilità sempre maggiori.

“Ritengo che questa nomina possa dare un grande impulso allo sviluppo commerciale della Regione Sud Europa,” ha dichiarato Roberto Alberti, SVP & Chief Commercial Officer di Costa Crociere. “Per noi questi mercati rivestono un ruolo fondamentale e, grazie alla grande esperienza internazionale maturata in questi anni da Luigi, siamo certi che riusciremo a essere ancora più efficaci nell’esecuzione della nostra strategia commerciale. Ci tengo a ringraziare personalmente e a nome della compagnia Carlo Schiavon per l’eccellente lavoro svolto in questi 27 anni all’interno della nostra azienda. Carlo è un professionista di grande spessore, ampiamente riconosciuto e apprezzato nel settore. Ha contribuito ad affermare il nostro brand in quello che per noi è il primo mercato e rimarrà per noi un punto di riferimento importante. Auguro a Carlo il meglio per il nuovo progetto professionale che ha deciso di intraprendere.”

Nel suo nuovo ruolo, Luigi estenderà la sua responsabilità all’Italia, mantenendo le precedenti cariche di General Manager Spagna & Portogallo e di General Manager Francia, e potendo contare su un team di professionisti con larga esperienza nel settore. Nello specifico, le aree commerciali sono affidate per l’Italia a Riccardo Fantoni, Direttore Commerciale Italia, che ha ricoperto ruoli di sempre maggiore rilievo all’interno del team commerciale e si è contraddistinto per il suo grande impegno e per la sua professionalità. Per il mercato francese, Stefanelli potrà contare sul prezioso supporto di Aurelie Soulat, Direttore Commerciale Francia, che è entrata in azienda nel 2022 e vanta un lungo percorso professionale anche in altre aziende del turismo. Infine, a Jorge Serrano, veterano in azienda e nel mercato spagnolo e portoghese, è affidata la guida commerciale di questi due paesi in qualità anche lui di Direttore Commerciale. Gli attuali riporti di Stefanelli al di fuori dell’area commerciale rimarranno invariati.

Luigi Stefanelli ha iniziato la sua carriera come consulente presso la Ernst & Young Financial Business Advisor a Roma, per poi iniziare il suo viaggio nel settore crocieristico a Genova, nel dipartimento di Pricing & Revenue Management di Costa Crociere.

Dalla fine del 2012 Luigi ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità in diversi paesi dove la compagnia genovese opera. Dapprima come Business Development & Pricing Director per l’area Asia Pacific & Australia, vivendo tre anni a Shanghai; successivamente il ritorno in Europa, prima come General Manager per i brand Costa e AIDA per i mercati Austria & Svizzera, e in seguito come General Manager Central Europe dopo l’ampliamento delle sue responsabilità ai mercati della Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria.

Alla fine del 2019 è stato nominato General Manager per i mercati Spagna e Portogallo e infine, da un anno a questa parte, è diventato General Manager Spagna, Francia e Portogallo

Luigi Stefanelli, napoletano di 38 anni, ha una laurea in Economia Aziendale e un Master in bilancio societario. È sposato e ha due figli.