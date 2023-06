Corso Italia, mamma incinta e bimba di due anni investite mentre attraversano la strada

Genova. Incidente stradale oggi intorno alle 12 di oggi in corso Italia ad Albaro. Una mamma di circa 30 anni in stato di gravidanza che era insieme alla figlia di 2 anni sono state investite da un’auto.

La piccola ha riportato solo un lieve trauma cranico ma è stata portata per accertamenti all’ospedale Gaslini di Genova. Anche la mamma è stata ricoverata per un trauma cervicale all’ospedale San Martino di Genova: per lei visto che si trova al sesto mese di gravidanza, i sanitari hanno dato la massima urgenza, il codice rosso, nonostante le conseguenze dell’incidente non siano state all’apparenza gravi.

Sul posto l’automedica Golf1 e due pubbliche assistenze oltree alla polizia locale per i rilievi al fine di ricostruire la dinamica

dell’incidente.