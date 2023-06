Corsi di istruzione per gli adulti, ma anche sartoria, informatica e musica: al Campus di Coronata la grande festa dei diplomi

Genova. Questa mattina al campus di Coronata si è svolta la festa dei Diplomi con i giovani richiedenti asilo che frequentano i centri provinciali per l’istruzione degli adulti e i tanti corsi organizzati dall’ufficio migrantes della Curia grazie al supporto di molti volontari.

Ecco i numeri dei corsi:

1- Maestri impegnati nella scuola e nei corsi: 21 di cui 17 della rete dei volontari dislocati tra Coronata e Villa Ines

2- Presenze Corsi di Lingua Italiana settembre 2022-giugno 2023: 8200

3- Presenze Corso di Sartoria – ottobre/giugno (2 ore e 30 a settimana): 84

4- Presenze Corso di Sala marzo/giugno (2 ore a settimana con ulteriori prove sul campo): 155

5- Presenze Corso di Informatica maggio/giugno (4 ore a settimana): 90

6- Ragazzi che hanno frequentato i corsi con i maestri di Trillargento: 18 complessivamente

7- Classi impegnate mediamente nella settimana per tutti i Corsi: 35 (per una media di 1 ora e 30 a corso)

8- Ragazzi che hanno eseguito il test di fine anno: 170

9- Ragazzi iscritti ai CPIA cittadini: 50

10- Ragazzi di cui abbiamo già conferma che hanno conseguito la certificazione A2 presso i CPIA cittadini (in scrutinio in

questi giorni): 22 circa.

11- Ragazzi che sono in attesa di certificazione “B1 Cittadinanza” preparati dai Maestri del Campus di Coronata: 2

“Si sono regolarmente svolti i corsi di sartoria e di servizio di sala che è partito il corso di informatica. A giugno inizierà il corso di servizio di pulizie – spiega don Giacomo Martino, a capo dell’Ufficio pastorale Migrantes della Curia – Trillargento ha impegnato con i corsi di batteria, chitarra e basso poco meno di 20 ospiti e terrà un momento di spettacolo il 13 giugno coinvolgendoli. Si sono svolti corsi di Educazione Civica che sono stati cadenzati durante i corsi di lingua italiana”.

“Ottimo il rapporto che si è creato con i CPIA – aggiunge don Giacomo – che confidiamo possa portare alla firma di un protocollo di intesa per favorire istruzione per i ragazzi e valorizzi la scuola di Coronata”. La scuola estiva ripartirà con 8 corsi di due ore ciascuno nel rispetto dei livelli degli Ospiti e dalle risultanze dei test di giugno. Da valutare eventuale impegno di attività di informatica.

Speranza è integrazione