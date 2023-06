Campasso, due giovani prostitute rapinate nella notte da un gruppo di minorenni

Genova. Una rapina riuscita e una tentata, a poca distanza, in piena notte ai danni di due giovani prostitute romene. E’ successo in via Pellegni al Campasso, intorno alle 2 e mezza di questa notte.

A chiamare la polizia è stata una giovane donna a cui un due giovani stranieri, descritti come nordafricani, hanno tentato di strappare la borsa.

La ragazza però è riuscita a reagire e li ha messi in fuga. All’arrivo delle volanti della polizia, però un altra donna, ha raccontato agli agenti che poco prima un gruppo di ragazzini stranieri, probabilmente minorenni. le aveva strappato dal polso un bracciale d’oro. Indagini in corso.