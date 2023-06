Coppa del Mondo: argento per Mirabile, quarto Bonamoneta e settimo Mumolo

Varese. L’argento di Gian Filippo Mirabile (Sportiva Murcarolo) nel singolo PR2 e il sesto posto nel doppio, il quarto posto di Alessandro Bonamoneta (Murcarolo e Fiamme Gialle) nel 4 senza e il settimo di Davide Mumolo (Elpis e Fiamme Oro) nel singolo. Risultati importanti per la Liguria remiera anche a Varese in occasione della Coppa del Mondo di canottaggio.

Appuntamento importante lungo la strada che porta al Mondiale Assoluto di Belgrado, dal 3 al 10 settembre, che assegnerà i primi pass per le specialità olimpiche e paralimpiche verso Parigi 2024.

Nel 4 senza l’Italia di Bonamoneta gareggia in una competizione dagli alti ritmi. Vittoria per la Gran Bretagna che per 95 centesimi sopravanza l’Australia sul podio lasciando agli Stati Uniti il bronzo con l’Italia quarta a poco più di una barca dagli Stati Uniti.

Gian Filippo Mirabile è preceduto solo dall’avversario olandese nella finale del singolo dove nel finale di gara riesce a superare il connazionale Daniele Stefanoni andando così a mettere la firma sulla medaglia d’argento. Insieme alla compagna di Nazionale e di club Elisa Corda, Gian Filippo chiude al sesto posto nel doppio PR3.

È un Davide Mumolo deciso a non concedere spazio nella finale B agli avversari quello che da subito si lancia in avanti e inizia a imporre il suo martellante ritmo. Ad inseguire è tutto il gruppo di sculler, mentre l’azzurro è comunque primo ad ogni passaggio. L’Italia sul finale aumenta ancora di più il ritmo per allungare il distacco sul Brasile il quale, per tenere a distanza la Polonia che attacca i battistrada nell’ultimissima parte, produce un serrate spento dalla forza dell’azzurro che termina cosi la Coppa del Mondo in settima posizione dopo aver sfiorato in semifinale l’accesso alla finalissima.