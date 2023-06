Controlli serrati dei carabinieri: due arresti, tre denunce e cinque locali nei guai

Genova. Due arresti, tre denunce e cinque locali nei guai per mancata igiene e rispetto delle norme. È questo il bilancio di un controllo straordinario dei carabinieri del Comando Provinciale di Genova.

Due arresti

A finire nei guai un 24enne genovese, con pregiudizi di polizia per spaccio di droga e detenzione abusiva di armi bianche e ricettazione. Il giovane, in via degli Artigiani, alla guida del suo veicolo e alla vista dei carabinieri ha invertito la marcia per evitare il controllo, ma è stato raggiunto e bloccato immediatamente.

Dopo l’identificazione e la perquisizione del mezzo i militari hanno trovato tre involucri da 40 grammi di hashish e quasi 100 euro in banconote di picciolo taglio. In casa sono stati trovati oltre 100 grammi della stessa sostanza, un tira pugni in metallo e martelletto frangi-vetro in metallo con il simbolo delle Ferrovie dello Stato;

Nei guai anche un cittadino argentino di 36 anni con pregiudizi di polizia colpito da un ordine di carcerazione, poiché deve scontare 3 mesi di reclusione per il reato di sostituzione di persona.

Tre denunce

Denunciato un 50enne sorpreso alla guida del proprio veicolo con tasso alcolico superiore a quello consentito; un 36enne che guidava senza patente poiché sospesa, infine un 30enne esibiva una patente di guida contraffatta.

Cinque locali sanzionati

Inoltre, nell’ambito del medesimo servizio, unitamente al personale del Nas, dell’Asl e la Guardia di Finanza, sono stati sottoposti a controlli diversi esercizi commerciali, cinque dei quali sono stati sanzionati.

Quattro sono stati sanzionati per violazioni igienico sanitario legate a carenze di pulizie e mancata applicazione dei manuali di autocontrollo. Il quinto per gravi violazioni in materia di sicurezza alimentare e pertanto si è provveduto alla sospensione dell’attività.

Elevate sanzioni per un totale di 10.000 euro circa. Durante l’ispezione, alcuni avventori venivano trovati in possesso di cocaina e hashish, pertanto saranno segnalati alla Prefettura quali assuntori di stupefacenti.