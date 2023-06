Concerti ed eventi in piazza della Vittoria per The Ocean Race, tutti i divieti

SICUREZZA: SCATTANO DIVIETI IN OCCASIONE DEGLI EVENTI “GENOVA A VELE SPIEGATE” IN PIAZZA DELLA VITTORIA E ZONE LIMITROFE

Genova. Firmata dal sindaco di Genova Marco Bucci, sentiti gli assessori al Commercio Paola Bordilli e alla Sicurezza Sergio Gambino, l’ordinanza di divieto di detenzione di artifici pirotecnici, materiale esplodente, spray urticante, di detenzione e consumo di bevande alcoliche e analcoliche in contenitori di vetro o metallici in occasione della manifestazione “Genova a vele spiegate”, nell’ambito di The Ocean Race Genova The Grand Finale.

Il provvedimento è finalizzato a garantire la vivibilità, l’igiene e la sicurezza urbane e l’incolumità delle persone.

QUANDO. I divieti scattano dalle 19 di oggi, lunedì 26 giugno, alle 2 del 27 giugno, dalle 19 del 27 alle 2 del 28 giugno, dalle 19 del 28 alle 2 del 29 giugno, dalle ore 19 del 30 giugno alle 2 del 1° luglio.

DOVE. All’interno del perimetro così definito: (comprese le vie che lo delimitano quando non espressamente escluse) piazza della Vittoria, via Fiume (esclusa), via Paolo Thaon di Revel (esclusa), viale Brigata Bisagno (esclusa).

DI NUOVO A LUGLIO. Dalle ore 18 del 2 alle 2 del 3 luglio, in occasione di “Genova Dance Parade”, nell’area più estesa, ricomprendente, oltre a quella sopraindicata, anche viale Brigate Partigiane, via XX Settembre, via Fieschi (tratto tra via XX Settembre e via Dante), via Dante e piazza De Ferrari.

I divieti riguardano:

a) detenzione e uso di ogni tipo di artificio pirotecnico/materiale esplodente in area pubblica e/o aperta al pubblico

b) uso, in area privata, di ogni tipo di artificio pirotecnico/materiale esplodente

c) somministrazione di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallici all’esterno dei locali di pubblico esercizio e all’esterno dei relativi plateatici

d) detenzione e consumo di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallici in area pubblica o aperta al pubblico, diverse dai locali di pubblico esercizio e dai loro relativi plateatici. È consentita la sola detenzione e consumo di bevande contenute in bottiglie/contenitori di plastica o di cartone private del tappo

e) detenzione di dispositivi contenenti spray urticante. Gli spray se detenuti, devono essere consegnati – prima dell’ingresso nell’area interdetta – ai punti di raccolta istituiti e segnalati per la loro custodia.