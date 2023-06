“Come usare gli strumenti digitali in modo sicuro”, ai Giardini Baltimora laboratorio gratuito per over 65

Genova. Nuove azioni messe in atto dal progetto Silver Digital Innovation Net che ha attivato la parte formativa attraverso dei laboratori gratuiti organizzati e gestiti dalla Cooperativa La Cruna, partner del progetto.

Con l’obiettivo di ridurre il gap di conoscenza digitale della popolazione over 65 nell’utilizzo degli strumenti di comunicazione digitale, il laboratorio totalmente gratuito in programma Martedì 20 giugno affronterà il tema degli strumenti per la comunicazione e la protezione dei proprio dati: sms, whatsapp, facebook, telegram, instagram e messanger.

Altri laboratori saranno organizzati per tutto il mese di giugno presso il Silver Hub, lo spazio dedicato alla formazione per gli over 65, si trova presso il Talent Garden (Giardini Baltimora) a Genova.

Per tutte le informazioni relative sui laboratori in programma basterà chiamare il numero 010 2465517, scrivere su whatsapp al numero 380 3606589 oppure scrivere a: info@lacruna.com.

Il Silver Digital Innovation Net è un progetto finanziato nell’ambito della risposta della U.E. alla pandemia di COVID-19 (Fondi Strutturali di Investimento Europei | Programma Operativo Città Metropolitane 2014-2020) ed è partito a seguito di un’analisi delle opportunità del mercato della Silver Economy che prende in esame le attività economiche rivolte alle persone con 65 anni o più, e si basa sul soddisfacimento delle esigenze della popolazione più matura che sempre più richiede prodotti e servizi innovativi, tanto pubblici quanto privati, afferenti all’area tecnologico-digitale.