Colpito con un pugno in faccia in pieno giorno in via Pré: 53enne batte la testa e finisce in ospedale in gravi condizioni

Genova. E’ stato colpito in pieno volto con un pugno ed è finito a terra privo di sensi dopo aver battuto la testa sul selciato. E’ successo ieri intorno alle 12 in via Pré in centro storico.

L’uomo, un italiano di 53 anni, è stato colpito da uno sconosciuto e soccorso dai medici del 118 chiamati da un passante che ha prestato i primi soccorsi ma non avrebbe visto l’aggressione. Il ferito è stato intubato e ricoverato in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova, ma non è in pericolo di vita.

Pur non essendoci testimoni ci sarebbe invece una telecamera ad aver ripreso l’aggressore sulle cui tracce sono ora gli uomini della squadra mobile. L’indagine è stata avviata per rapina, visto che l’uomo non aveva con sé né il cellulare né il portafoglio, ma al momento gli investigatori non escludono altre ipotesi su cui al momento mantengono il riserbo.