Colpaccio bianconero, arriva il difensore australiano Tim Putt

Camogli. Gran colpo di mercato per la Rari Nantes Camogli: la neopromossa in Serie A1 comunica di aver trovato l’accordo con il pallanuotista Tim Putt, forte difensore australiano classe 1999.

Tim da diversi anni è costantemente nel giro della nazionale australiana con cui ha giocato anche le ultime olimpiadi e nell’ultima stagione sportiva ha vestito la calottina del CN Barcelona. Putt, quarto acquisto del nuovo Camogli, aggiunge esperienza e muscoli alla squadra, coprendo un tassello importante nello scacchiere di mister Angelo Temellini.

“Sono felicissimo di avere la possibilità di giocare per la Rari Nantes Camogli – commenta il neo acquisto bianconero -. Tutti mi hanno parlato benissimo di questa realtà e non vedo davvero l’ora di arrivare in Italia e iniziare a lavorare per la nuova stagione. Quando ho ricevuto la chiamata della società ho subito sentito Aaron Younger e altri compagni che ho avuto in passato e tutti mi hanno parlato benissimo di Camogli e della Rari Nantes. Sono un marcatore, forte fisicamente e abituato a lavorare tanto. Posso giocare sia in difesa che all’occorrenza anche al centro. Arrivo con tantissimi stimoli, pronto a mettermi a disposizione del mister e dei compagni di squadra. Sarà una stagione importante sia per me che per la squadra. Lavorerò sodo per aiutare il Camogli a raggiungere i suoi obiettivi e allo stesso tempo voglio fare bene per cercare di andare a giocarmi la mia seconda olimpiade a Parigi la prossima estate. Credo che il campionato italiano sia uno dei migliori al mondo. Ci sono giocatori fantastici e sarà un grande onore per me potermi confrontare con granì atleti in questa competizione. Penso che Camogli possa essere una tappa importante nella mia carriera e voglio giocarmi questa opportunità al massimo”.