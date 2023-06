Coldiretti Genova, Luca Dalpian confermato presidente dell’assemblea dei soci

Genova. I soci genovesi hanno confermato Luca Dalpian come presidente di Coldiretti Genova: il suo mandato proseguirà fino al 2028.

Titolare dell’azienda agricola “Il Sottobosco” di Tiglieto, in Valle Orba (all’interno del Parco Regionale del Beigua) e dell’Agrigelateria Dalpian di Albisola Marina, oltre a essere presente a svariati eventi sul territorio con il suo caratteristico furgoncino dei gelati, Luca Dalpian nei suoi oltre sei ettari di terreno produce frutti di bosco e frutta che trasforma – mantenendo le peculiarità e gli aromi naturali grazie alla coltivazione non intensiva – in confetture, marmellate, succhi e gelato, oltre alle rose da sciroppo.

“Sono onorato che l’assemblea, i colleghi genovesi e la struttura – commenta il neo-eletto presidente di Coldiretti Genova, Luca Dalpian – mi abbiano confermato la loro fiducia. Dal canto mio cercherò chiaramente di essere all’altezza delle aspettative, continuando a portare avanti insieme tutte le progettualità e le battaglie già in essere e dando vita a nuove iniziative in grado di sostenere il lavoro delle nostre imprese del territorio. Dalla pesca all’apicoltura, dall’olivicoltura all’agriturismo, dal settore ortofrutticolo a quello zootecnico, dal basilico al florovivaismo e alla viticoltura: esattamente come all’inizio del mio primo mandato, continuo ad essere convinto che dovremo puntare su progetti economici e di filiera, sulla formazione, sulla consulenza in campo, continuando a tutelare e valorizzare le nostre imprese e il nostro territorio”.

“Ringrazio Luca per il lavoro fatto negli ultimi anni – commenta Paolo Campocci, direttore di Coldiretti Genova – e sono contento di poter portare avanti insieme sia i progetti e le iniziative cui la nostra Federazione ha dato vita che tutti quelli in programma per il prossimo futuro, compresi quelli legati a Campagna Amica e ai suoi mercati di vendita diretta, che vedono oggi centrale il genovesato e in cui lui stesso si è impegnato e si sta impegnando personalmente e quotidianamente. Il quinquennio che ci aspetta sarà ricco di opportunità, ma anche di sfide, che sicuramente Luca Dalpian, il nuovo Consiglio genovese e tutti i soci, accanto alla struttura, sapranno sicuramente cogliere e affrontare nel migliore dei modi. Anche per questo, la scelta dell’Assemblea di confermarlo alla guida della Federazione rende ancora una volta sia me che i colleghi davvero contenti di avere nella nostra squadra una persona come lui, professionale, valida, affidabile, propositiva e sempre attenta ai dettagli e alle responsabilità che il ruolo comporta”.

L’elezione del presidente provinciale chiude una tornata di rinnovi che ha avuto inizio fin dai primi mesi del 2023 e che è culminato con la nomina, accanto a Luca Dalpian, anche del nuovo consiglio direttivo provinciale, composto da Emanuele Rocca, Massimo Solari, Marco Tortonesi, Stefano Bruzzone, Paolo Corsiglia, Roberto Sartori, Michele Ravera, Gabriele Monteverde e Felice Mammoliti.

Completano il gruppo dirigente i rappresentanti dei tre movimenti: la delegata Giovani Impresa, Elisa Morando, la responsabile Donne Impresa, Patrizia Federigi, e la presidente dell’Associazione Pensionati, Maria Adriana Podestà.