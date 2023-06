Club Scherma Rapallo, il secondo posto vale la promozione in Serie A2 di fioretto femminile

Piacenza. Fine settimana dedicato ai campionati italiani a squadre con le prove di Serie sulle pedane di Piacenza.

Cominciamo dalla Serie A2, dove hanno ottenuto ottimi risultati e conferma nella serie la squadra di sciabola maschile del Club Scherma Voltri (Giuseppe Lazzaro, Salvatore Lazzaro, Aryan Piccinini e Fabrizio Verrone), ottava, la squadra di fioretto maschile del Circolo Scherma La Spezia (Emanuele Caruso, Leonardo Caruso, Leonardo Fiorentini e Leonardo Scotti), nona, la squadra di sciabola maschile di Genovascherma (Enrico Boffano, Filippo Canepa ed Emanuele La Rocca), dodicesima e la squadra di fioretto maschile del Circolo Scherma Savona (Andrea Baldi, Marco Canepa, Luca Maretti e Giacomo Santoro), dodicesima. Quattordicesimo posto infine nella spada maschile per il Circolo della Spada Liguria (Fausto Buratti, Ludovico Galleani, Luigi Gibelli e Niccolò Penna), che retrocede in Serie B1.

In Serie B1 secondo posto e promozione in Serie A2 per il Club Scherma Rapallo (Lucrezia Canessa, Cecilia Pendola e Sofia Raggio) nel fioretto femminile, superate in finale dall’Antoniana Padova, mentre nella spada femminile sesto posto per la squadra di Genovascherma (Margherita Baratta, Arianna Pani e Tetiana Vartyvanova) e ottavo per Chiavari Scherma (Chiara Bavestrello, Alice Cassano, Carlotta Conte, Aglaia Tassano), che confermano la presenza in Serie B1 anche per l’anno prossimo.

Passando alle gare di Serie B2, due squadre liguri erano impegnate nella spada maschile con Genovascherma (Andrea Amodio, Stefano Bianchi, Filippo Canepa e Gregorio Cirillo), nona, e con Chiavari Scherma (Luca Calza, Giovanni Cozzi, Giacomo Falcini e Giovanni Falcini) al dodicesimo posto, con conferma nella Serie B2 per entrambe.

In Serie C1 di spada femminile decimo posto per Arenzano (Paola Annitto, Sara Giusti, Margherita Poggi e Greta Spinelli) e quattordicesimo per Sant’Olcese (Caterina Belli, Elisa Calza, Linda Fossati e Chiara Tassisto) mentre il Circolo Scherma La Spezia (Emanuele Caruso, Leonardo Caruso, Leonardo Fiorentini e Leonardo Scotti) si è classificato all’undicesimo posto nella spada maschile. Conferma nella Serie C1 per tutte e tre le squadre.