Classifica mondiale delle università, Genova guadagna oltre 120 posizioni

Genova. QS Quacquarelli Symonds, società di consulenza e ricerca specializzata nell’analisi del settore dell’istruzione superiore, ha reso noti i dati relativi alla ventesima edizione della classifica delle università del mondo – QS World University Rankings – nominando l’Università di Genova tra le migliori università del mondo.

L’edizione 2024 di QS WUR – World University Rankings è stata elaborata introducendo tre nuovi indicatori (sostenibilità, risultati occupazionali e rete di ricerca internazionale) e ricalibrando la ponderazione di tre indicatori già esistenti (reputazione accademica, reputazione secondo i datori di lavoro e rapporto docenti/studenti); altri tre indicatori sono rimasti invariati, per un set complessivo di nove.

I risultati tengono conto della distribuzione e delle prestazioni di 17,5 milioni di articoli accademici pubblicati tra il 2017 e il 2021, di 141,6 milioni di citazioni ricevute da tali articoli, delle opinioni degli esperti riguardo a oltre 144.000 accademici e oltre 98.000 datori di lavoro in tutto il mondo.

UniGe 530° ateneo nel mondo, 16° in Italia

QS World University Rankings quest’anno ha analizzato il maggior numero di dati di sempre con 1499 università in 104 località, rispetto alle 1418 dello scorso anno.

L’Università di Genova ha fatto un enorme salto in avanti passando dalla fascia 651-700 alla posizione 530 della classifica di tutte le università del mondo.

Nel nostro Paese sono state prese in considerazione 42 università, una in più rispetto all’edizione dell’anno precedente. Guardando i dati della Top20, solo 9 Atenei italiani hanno migliorato la loro classifica: tra questi, l’Università di Genova che è passata dalla posizione 18 alla posizione 16.

Il commento di UniGe

Paola Dameri, prorettrice all’internazionalizzazione dichiara: «L’Università di Genova collabora con enti e aziende in tutto il mondo; il numero di studenti internazionali che scelgono il nostro Ateneo per iniziare o proseguire il loro percorso formativo è in crescita anche grazie alle ottime relazioni con tante prestigiose università tra cui Harvard, Berkeley e Georgetown. L’Università di Genova è sempre più attrattiva anche per docenti e ricercatori (visiting professor); l’estensione della rete internazionale migliora la reputazione dell’Ateneo, un indicatore di peso nell’elaborazione dei ranking come il QS WUR appena pubblicato».