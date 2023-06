Genova. Resta ricoverata nella Rianimazione al 3° piano del Monoblocco dell’Ospedale San Martino, la donna di 64 anni rimasta vittima di incidente stradale in bicicletta in via Buozzi, a Dinegro. La prognosi è riservata.

La donna era stata intubata, avendo riportato un importante trauma cranico.

L’incidente è successo ieri mattina, poco dopo le 12. La donna in bicicletta stava andando in direzione Levante non utilizzando la pista ciclabile ed è stata tamponata da un’auto furgonata, che l’ha trascinata per circa venti metri prima di fermare la propria corsa. A causa del contraccolpo la donna avrebbe sbattuto violentemente contro il parabrezza del mezzo.

Dimessi invece, con 5 giorni di prognosi l’autista dell’autobus, un uomo di 30 anni, e con 4 giorni di prognosi una passeggera, una donna di 44 anni, coinvolti nell’incidente stradale macchina-autobus a Nervi. Attualmente ricoverata nel reparto di Osservazione Breve Intensiva (OBI) del Pronto Soccorso, con 10 giorni di prognosi, la passeggera della macchina, una donna di 38 anni. Ha riportato alcune contusioni.