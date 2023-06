Chiavari, episodio choc al mare: “Se suo figlio è cieco non deve venire su questa spiaggia”

Chiavari. “Se suo figlio è cieco in questa spiaggia non deve venire”. È quanto si è sentita rispondere la madre di un 33enne sulla spiaggia pubblica di Chiavari sotto il ristorante Lord Nelson, domenica scorsa. A denunciare l’episodio in una lettera è Nicolò Pagliettini, presidente dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti della sezione di Chiavari di cui il giovane protagonista è socio.

“È domenica 18 giugno quando Emanuele, insieme alla mamma Loredana e alla sorellina Lara decidono di trascorrere una mattinata di relax al mare – spiega Pagliettini -. Il mare per Emanuele è un luogo di svago, uno di quei posti nei quali si sente libero. I tre si recano in una spiaggia pubblica chiavarese, trovano spazio in terza fila. Le prime due, infatti, sono occupate da bagnanti che hanno lasciato sedie, lettini, ombrelloni e asciugamani incustoditi fin dalle prime luci del mattino. Dopo un po’ di tempo Emanuele vuole fare il bagno. La mamma, a quel punto, lo prende sotto braccio e lo accompagna verso la riva”.

Ed è qui che iniziano i problemi: “Per evitare che Emanuele scontri le sdraio posizionate in prima fila, Loredana le sposta leggermente per facilitare il passaggio di suo figlio. Compiuto questo gesto, naturale e privo di conseguenze, la tranquillità di una domenica mattina come tutte le altre viene squarciata dall’intervento gratuito di un signore, verosimilmente turista, che, rivolgendosi alla mamma di Emanuele esclama: non esageri. A quel punto, Loredana, spiazzata e spaesata chiede spiegazioni, sottolineando come il gesto di farsi spazio tra i lettini sia stato fatto semplicemente per evitare che suo figlio, cieco, li scontrasse. A quel punto interviene la moglie di questo signore, la quale si lascia andare ad un commento di così basso livello che solo scriverlo fa accapponare la pelle. Una persona che non vede in questa spiaggia non deve venire. Ma veramente nel 2023 dobbiamo assistere ad una scena del genere?

“No, purtroppo non si tratta di uno scherzo di cattivo gusto. Ci riteniamo membri di una società evoluta, aggregante, per certi aspetti quasi accessibile, ma poi accadono cose come quella capitata a Emanuele, e improvvisamente, crolla tutto”, precisa Pagliettini.

“Loredana rimane senza parole. La frase di questa signora è una lama tagliente – prosegue il racconto -. Emanuele si chiude in un silenzio assordante. Gli è stato detto che in quanto persona con disabilità visiva non ha la possibilità di frequentare una spiaggia pubblica. È stato umiliato davanti a tutti e con lui è stata calpestata pubblicamente un’intera categoria di persone. Persone che lottano tutti i giorni tra mille difficoltà per avere un ruolo in questa società.

A quel punto la madre di Emanuele, il 33enne non vedente, decide di chiamare la polizia locale che cerca di mediare parlando con le persone coinvolte. “Nel pomeriggio Emanuele si sente male – riporta Pagliettini -. Il ragazzo piange, soffre, vomita. Si sente sbagliato, diverso, umiliato. La frase di quella signora lo tormenta. A quel punto la mamma decide di portarlo al pronto soccorso. Lì Emanuele verrà seguito in maniera impeccabile dal personale medico, si prendono cura di lui e cercano di tranquillizzarlo. Da un punto di vista clinico se la caverà soltanto con 3 giorni di prognosi, ma da un punto di vista morale e psicologico chi rimarginerà questa ferita?”.

Emanuele è ferito, deluso e arrabbiato e in questa spiaggia non vuole più tornare, noi ce lo riporteremo e gli diremo di tornare sul luogo del delitto a testa non alta, ma altissima, però, con questo episodio, oggi perdiamo tutti. È la sconfitta di una società che giudica e che emette sentenze senza rendersi conto di quanto le parole possano distruggere le certezze delle persone”, conclude Pagliettini.