Chiavari, completati i lavori dei primi due pennelli da 140 metri a difesa della costa

Chiavari. Cambia volto il fronte mare di Chiavari. Sono giunti al termine i lavori di realizzazione delle nuove difese a protezione della prima cella, tra la foce del torrente Rupinaro e il bar 4 Archi.

I due pennelli perpendicolari alla costa, lunghi circa 140 metri, sono stati costruiti utilizzando i massi che costituivano le dighe parallele e rinforzati con gli scogli proventi dalla Sicilia. La spiaggia è stata oggetto di operazioni di ampliamento e ripascimento, arrivando a 50 metri di lunghezza.

L’intervento di riqualificazione e incremento della resilienza del litorale cittadino fino a Preli è stato finanziato da Regione Liguria per 14,5 milioni di euro, grazie alle risorse della Protezione Civile, sui 29 milioni complessivi previsti per la sistemazione dell’assetto costiero fino alla collina delle Grazie.

“I lavori di riposizionamento dei pennelli e di ripascimento della spiaggia emersa e sommersa sono funzionali a proteggere la costa dalle mareggiate e ad evitare l’erosione del litorale. Le lavorazioni riprenderanno in autunno per procedere con i successivi lotti sino a giungere in piazza Gagliardo – spiega il primo cittadino Federico Messuti – Si tratta di un’opera storica e strategica, con importanti ricadute in ambito turistico ed economico, che va a sommarsi agli altri progetti che stiamo portando avanti come amministrazione. Ad incidere sul futuro e sullo sviluppo della città saranno anche il recupero del parco di Villa Rocca, la messa in sicurezza del torrente Rupinaro, la riqualificazione della piscina del Lido e il nuovo campus scolastico in Colmata”.