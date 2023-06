Certosa, i lavori della metropolitana sono troppo rumorosi: tutta la scuola in gita a Villa Serra

Genova. Bambini costretti ad andare in gita per non sentire l’assordante rumore dei lavori per il prolungamento della metropolitana. Succede alla scuola Ludovico Ariosto di Certosa, che si affaccia proprio sul “tronchino” di via Brin in corso di demolizione in queste settimane per fare spazio al nuovo impalcato che porterà i treni alla stazione Canepari nel 2024.

La decisione è stata presa dalla dirigente scolastica Amelia Paone dopo le proteste dei genitori, preoccupati che i figli dovessero fare lezione con le finestre aperte e il frastuono dei martelli pneumatici (oltre alle polveri), o in alternativa chiudersi in classe e soffrire il primo caldo estivo.

Il Municipio ha così organizzato per oggi un’uscita a Villa Serra per tutte le 18 classi della scuola primaria (otto a modulo e dieci a tempo pieno) con autobus Amt riservati e rientro all’ora di pranzo in via Fillak. I bimbi della scuola d’infanzia, invece, sono stati accolti nel salone Shalom adiacente alla chiesa di San Bartolomeo della Certosa.

Ieri sera gli animi si sono surriscaldati quando la scuola ha valutato di sospendere l’uscita per le incerte previsioni meteo, finché la preside non ha confermato quanto aveva già disposto nella circolare del 1° giugno. Da quanto si apprende, nei prossimi giorni dovrebbero essere eseguite lavorazioni meno rumorose e in ogni caso questa sarà l’ultima settimana di scuola prima delle vacanze estive.

Una “situazione insostenibile“, denunciavano già a maggio il presidente del Municipio Valpolcevera Federico Romeo e il comitato Liberi Cittadini di Certosa esprimendo “una forte preoccupazione, tali lavorazioni producono un notevole impatto in termini di inquinamento acustico e di emissioni di polveri derivanti dal cantiere”,

La demolizione della soletta in calcestruzzo della metropolitana viene effettuata con escavatore munito di martellone idraulico posizionato sopra lo stesso tronchino. In queste prime fasi non è stato possibile adottare modalità di demolizione alternative – avevano spiegato nei giorni scorsi i tecnici del Comune – quali l’utilizzo di pinza idraulica, a causa della elevata consistenza del calcestruzzo rilevata. Con la prosecuzione delle attività l’impresa si riserva di valutare, compatibilmente con le caratteristiche delle strutture da demolire che verranno effettivamente riscontrate, eventuali modalità operative che comportino emissioni rumorose più contenute, per esempio l’uso di pinza al posto di martellone.