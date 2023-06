Cerca di rapinare un anziano su uno scooter fuori dal Galliera: arrestato l’uomo che sabato aveva danneggiato 7 auto a Pontedecimo

Genova. Un cittadino pakistano di 27 anni è stato arrestato ieri pomeriggio dalle volanti della polizia perché fuori dall’ospedale Galliera, dopo aver spaccato lo specchietto laterale di un’auto e usandolo come arma ha cercato di rapinare un 76enne che si trovava a bordo dello scooter. L’intervento della polizia, chiamata da un passante, è stato immediato e ha consentito di arrestare l’uomo in flagranza di reato per tentata rapina.

Il 27enne era appena uscito dall’ospedale Galliera dove ere stato accompagnato la sera prima dal 118 che lo aveva prelevato dalla Questura, dove era stato appena denunciato per aver danneggiato sette automobili e aggredito due automobilisti in via Gallino a Pontedecimo.

Il 27enne era completamente ubriaco ed era stato sanzionato anche per l’ubriachezza ma arrivato negli uffici di via Diaz aveva mostrato segni di astinenza da droghe e i poliziotti avevano chiamato l’ambulanza. Nel primo pomeriggio di ieri, appena uscito da pronto soccorso dell’ospedale, ha tentato la rapina e questa volta è stato arrestato.