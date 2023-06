Centro commerciale al Waterfront, domani protesta in piazza alla Foce: “Ridateci il Palasport”

Genova. “Avete svenduto la Fiera, ridateci il Palasport”. Con questo slogan i partiti d’opposizione del Municipio Medio Levante lanciano per domani mattina un presidio di protesta “e di proposta” alla Foce. È la prima risposta del territorio dopo la pubblicazione dei dettagli sul progetto del Waterfront Mall che hanno svelato i numeri del futuro centro commerciale che troverà spazio nel grande edificio circolare in fase di ristrutturazione. L’appuntamento è in piazza Savonarola alle 10.00.

“È un’iniziativa di tutta la coalizione, a livello sia municipale sia comunale – spiega Camilla Ponzano, ex candidata presidente e oggi consigliera del Medio Levante -. Il presidio è aperto a tutta la cittadinanza e a tutti i portatori di interesse, sarà anche un’occasione per confrontarsi. Sono anni che chiediamo un’assemblea pubblica per spiegare nel dettaglio i termini dell’operazione ma non è stata fatta. L’assessore Piciocchi è venuto più volte in municipio, ma la dimensione delle attività commerciali si è modificata nel tempo. È tutto molto nebuloso”. Nelle presentazioni delle società immobiliari si parla di 28mila metri quadrati di superficie lorda, comprensivi di attività di somministrazione e locali di servizio, mentre la superficie netta autorizzata dalla Regione è pari a 15mila metri quadrati.

La prima preoccupazione, ovviamente, riguarda “la desertificazione commerciale della Foce, ma non solo – puntualizza Ponzano -. Anche la mobilità è a rischio. Si verrà a creare questo grande non-quartiere con quasi 700 parcheggi sotto il Palasport e altri 100 sotto piazzale Kennedy, non si capisce se pubblici o privati, con un flusso di traffico che andrà a interferire col quartiere e, non dimentichiamolo, si sommerà all’uscita del tunnel subportuale su viale Brigate Partigiane“. E poi il rammarico per “una totale cessione di aree al privato che lascerà Genova priva di un’area per le grandi manifestazioni. Il Palasport poteva essere un fiore all’occhiello per accogliere eventi di livello internazionale, sportivi, musicali, culturali. Con 5mila posti sugli spalti non sarà possibile. Di fatto si rinuncia ad avere un grande attrattore”.

Timori che non sono condivisi dalla maggioranza in Municipio, specchio di quella che governa a Palazzo Tursi. “Le attività previste in quel centro commerciale non andranno a impattare sui negozi della Foce che non hanno a che vedere con le grandi marche ma sono botteghe di quartiere – sostiene la presidente Anna Palmieri -. Spero che le attività del Waterfront siano soprattutto rivolte alla nautica, al mare e allo sport. Mi auguro di non essere smentita”.

Nessun dubbio sulla bontà del progetto: “Valorizzerà non solo il quartiere ma l’intera città. In tutto il mondo accanto ai centri sportivi ci sono centri commerciali, altrimenti la zona muore e sappiamo come vanno a finire i centri abbandonati”. E comunque “non è una scelta che ha fatto questa giunta – recrimina Palmieri -. Queste superfici erano state stabilite dalle giunte precedenti di centrosinistra. Prima se ne taceva, ma l’imprinting lo hanno dato loro”.

Su un punto i fronti opposti convergono: la richiesta di un maggiore coinvolgimento del Municipio nelle scelte dell’amministrazione. Tema al centro di un ordine del giorno che è stato approvato all’unanimità dal parlamentino del Medio Levante. “Io ho portato più volte gli assessori in consiglio, è giusto che maggioranza e minoranza collaborino, a questo livello non contano le divisioni politiche ma conta il fare – ricorda la presidente -. L’obiettivo è il massimo coinvolgimento. Abbiamo fatto molti incontri, però non ho mai visto nessuno dell’opposizione”.

Altra partita su cui centrosinistra e M5s vogliono rassicurazioni è quella del futuro parco di piazzale Kennedy, per cui a breve inizieranno i lavori con la previsione di terminarli nell’ottobre 2024. “Sarà una grandissima occasione ma non abbiamo ancora visto nessun progetto – lamenta Ponzano -. Che cosa succederà? Ci saranno aree adeguate per bambini, adolescenti e anziani? Ci saranno aree di sgambatura per cani? Inoltre la gestione di quest’area e la manutenzione sono ancora un’incognita”. La maggioranza ha già alcune proposte in canna: “Stiamo pensando a un’area per cani anche sulla futura spiaggia, che non sarà balneabile ma vorremmo che fosse comunque fruibile”.