Genova. È scontro a Palazzo Tursi sul progetto del Waterfront Mall, il centro commerciale previsto all’interno del Palasport, “scovato” ieri da Genova24 ma pubblicato online dalle società immobiliari che gestiranno e venderanno gli spazi dopo i lavori di ristrutturazione. “La giunta Bucci ha fallito nel mantenere le promesse”, accusa il Pd che oggi ha presentato un’interrogazione urgente in Consiglio comunale. “Non capiamo tanto stupore per qualcosa che era noto da tempo”, ha risposto l’assessore e vicesindaco Pietro Piciocchi rispondendo in sala rossa. “Bisogna saper leggere i numeri”, aveva accusato il sindaco Marco Bucci interpellato sul tema in mattinata.

A proposito di numeri, vale la pena ricapitolarli. Senza dimenticare la finalità promozionale delle brochure destinate agli investitori, i 50mila metri quadrati pubblicizzati da Nhood, Realia e Master Retail riguardano l’intervento nel suo complesso, compresi gli spazi comuni, i locali di servizio, i parcheggi interrati e tutto ciò che comporrà la parte commerciale del Palasport, esclusa l’arena sportiva che verrà preservata al centro dell’edificio. Vengono poi menzionati i 28mila metri quadrati di “superficie commerciale utile”, una dicitura che include anche magazzini e laboratori. E che si riferisce non solo ai negozi propriamente detti, ma anche alle aree food, leisure (ad esempio palestre) e ristorazione.

“Tutto lo sviluppo commerciale del Palasport avviene entro i limiti dell’autorizzazione preventiva che risale al 2019 – ha spiegato Piciocchi in consiglio comunale -. C’era la possibilità, prevista dal Puc, di insediare 56mila metri quadrati. Negli atti autorizzativi sono declinate puntualmente le superfici, cioè 15mila metri quadrati di distretto commerciale tematico legato alla nautica e allo sport. Questi sono i punti: non solo non c’è alcun contrasto col Puc vigente, ma c’è una riduzione rispetto a quanto contemplato dal Puc, e in generale tutto il progetto del Waterfront è al di sotto di queste prescrizioni. Fin dalla sua genesi l’obiettivo era insediare un complesso con forte potenzialità attrattiva per chi non vive nella nostra città”.

Ma cosa si dice al riguardo nel progetto urbanistico operativo approvato dal Comune nel 2020? Per il blocco del Palasport si prevede un distretto commerciale “per una superficie netta di vendita di 15.000 metri quadrati integrato con ulteriori spazi sportivi e servizi privati per il fitness, il benessere e le cure mediche“, più un altro di eventuale attuazione per 3.200 metri di superficie di vendita all’interno dell’isola in adiacenza al padiglione B Nouvel e integrato da servizi per la convegnistica e gli spettacoli” che insieme “configurano un’offerta merceologica al tempo stesso eccezionale rispetto all’offerta cittadina, per gli utenti genovesi, e rivolta a dare all’utenza turistica un ventaglio di scelta sulle tipicità della città, del territorio, e nei settori più ricercati per lo shopping dei viaggiatori, non solo quello alimentare ma anche quello della moda”.

Nello specifico i temi individuati per i distretti commerciali sono “lo sport e il fitness, il tempo libero; il benessere, la salute e la cura della persona; il turismo inteso anche con le eccellenze della moda e dell’abbigliamento di interesse per la clientela turistica; l’alimentazione con un particolare riguardo alle produzioni tipiche del territorio ligure“. Insomma, nessun riferimento esplicito alla vela e alla nautica nonostante le dichiarazioni di Bucci e Piciocchi.

“Dopo anni di promesse e rassicurazioni del sindaco Bucci in merito al fatto che il sito non sarebbe stato trasformato in un altro centro commerciale per la città, oggi i numeri contenuti nel progetto rendono evidente il fallimento della giunta nel mantenere quanto detto: lo spazio vedrà infatti 121 esercizi commerciali e un nuovo supermercato, per quasi due terzi della superficie totale destinati ad uso commerciale, senza nessun provvedimento, o atto, che possa vincolare la destinazione ad attività legate allo sport”, rimarca il Pd che pure non rinnega di aver partorito il progetto insieme alla giunta Doria nel 2016 “con il finanziamento iniziale di 15 milioni di euro del governo Renzi e gli atti del piano regolatore”.

Però, insistono i dem, “l’operazione sembra oggi virare verso l’ennesimo supermercato e un centro commerciale, secondo un modello ormai desueto che da anni mostra i suoi enormi limiti. Dal Blueprint al Waterfront – osserva il capogruppo Simone D’Angelo – si sono ridotti i servizi pubblici, perché è stato cancellato lo studentato per far posto alle residenze, e sono aumentati i costi a carico del Comune. Non esiste uno studio di impatto sul commercio e sulla viabilità e si continua a dare la colpa alle scelte fatte in passato. Ma allora a cosa serve la giunta?“

Il paragone inevitabile è quello con la Fiumara: “È il culmine di un modello fallimentare pensato 30 anni fa, che speravamo superato – sottolinea il consigliere Alberto Pandolfo -. Non ci spaventa il tema delle residenze, il problema è legato al commercio. Si prende un’area che aveva solo funzioni pubbliche e, cambiando i piani in corso d’opera senza consultare il territorio, la si regala a privati che oltre a non avere una funzione pubblica metteranno a rischio centinaia di realtà commerciali della Foce e di via XX Settembre”.